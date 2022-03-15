В Беларуси выросли цены на автомобильное топливо

В Беларуси выросли цены на автомобильное топливо2
- 15.03.2022, 11:00
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Сколько теперь стоят бензин и дизель на заправках?
«Белнефтехим» сообщает, что с 15 марта поменялись цены на автомобильное топливо. Это значит, что цены на АЗС выросли на 2 копейки.
«С учетом роста мировых котировок нефти стоимость моторного топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 15 марта 2022 года меняется», – сообщает концерн.
Стоимость автобензина АИ-92 составляет теперь 2,06 руб., АИ-95 – 2,16 руб., АИ-98 – 2,38 руб., ДП – 2,16 руб.
В прошлом году цены на топливо росли почти каждую неделю, но цены увеличивались на 1 копейку. В этом году рост составляет 2 копейки.