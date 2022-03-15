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«Раньше платеж составлял 764 рубля, сейчас — 1010»

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  • 15.03.2022, 11:50
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«Раньше платеж составлял 764 рубля, сейчас — 1010»

Сотни минчан оформили рассрочки на квартиры с привязкой к курсу евро и получили проблемы.

За последние несколько дней в редакцию пришли десятки сообщений от читателей, строящих квартиры в «Минск-Мире». Проблема одна: оформлены рассрочки, суммы платежей привязаны к евро. Для многих скачок курса стал фатальным. В финансовой «ловушке» оказались сотни семей, мечтающих о собственных метрах в столице. Товарищи по несчастью написали коллективное обращение к застройщику по поводу пересмотра условий. Под документом подписалось более 1500 человек, но выход из ситуации пока не найден. Onlíner поговорил с теми, кто попал в эту непростую историю.

«Раньше платеж составлял 764 рубля, сейчас — 1010»

Договор на небольшую студию площадью 29 «квадратов» в доме «Монако» Марина заключила в августе прошлого года. Цена сделки в рассрочку от застройщика на €10 тыс. превышала стопроцентную оплату, но делать было нечего: денег не хватало, а переехать в собственное жилье хотелось.

— Цена квартиры была €29 000, в рассрочку — €39 100. Так как всей суммы на руках не было, пришлось пойти на эти условия. Плюс дом был на финальной стадии, обещали сдать через месяц, а для меня это было очень важно, поскольку нужно было быстро переехать со съемного жилья, — вспоминает собеседница. — Однако ни в сентябре, ни в октябре, ни даже в декабре многоэтажку не сдали. Причина — строители болеют, город долго не принимал дорогу.

Все это время приходилось платить и за аренду, и за рассрочку.

В итоге ключи от своей квартиры я получила лишь в середине января.

Первоначальный взнос по договору Марины составил 30% от стоимости жилья, на остальную сумму девушка оформила рассрочку с привязкой к евро. Платежи должны вноситься равными долями в течение 100 месяцев.

— Процедура такая: каждый месяц застройщик выставляет счет, умножая сумму по курсу Нацбанка, и мы оплачиваем его через ЕРИП в рублях. Для примера: раньше платеж составлял 764 белорусских рубля, сейчас эта сумма уже достигла 1010. И, похоже, это не предел, — говорит Марина. — Пока платежи еще подъемные, но понятно, что дальше может произойти все, что угодно. У некоторых уже начались проблемы с работой, доходы падают, а платежи растут.

Штраф — €10 тыс.

По словам Марины, были мысли даже отказаться от сделки, но сделать это безболезненно уже не получится.

— После приемки расторгнуть договор очень сложно. Штраф — до €10 тыс., остальное вернут в рублях по курсу при заключении договора на строительство, а это уже совершенно другие деньги. Плюс никто, конечно, не компенсирует ремонт, который мы уже начали. Единственный вариант — найти покупателя на «вторичке», который в качестве задатка закроет рассрочку, я переоформлю квартиру на себя (сейчас она числится на «Дане», по документам я арендатор), и только после этого мы полностью рассчитаемся и переоформим квартиру на него. Но сегодня найти такого покупателя почти невозможно, — считает девушка.

«Мы просто заложники ситуации»

В конце февраля товарищи по несчастью объединились в группу, где на сегодня состоит уже 2700 человек. О том, какой выход из ситуации видят люди, Onlíner рассказала еще одна «рассрочница» Светлана.

— Несмотря на то что наш дом — «Нью-Йорк» — сдали с задержкой на год, все это время мы исправно платили за рассрочку. Но сейчас ситуация критическая. Как только курс начал набирать обороты, я подала личное обращение к застройщику, чтобы рассмотрели вопрос о снижении нагрузки. Из вариантов: закрепить фиксированный курс либо прописать в договоре стоимость квартиры в белорусских рублях, — поделилась героиня. — Параллельно инициативная группа подготовила коллективное письмо и отвезла застройщику.

За большие выходные мы собрали более 1500 «живых» подписей и сразу после праздников, 9 марта отвезли их в «Дану».

Но все, что на сегодня предлагает застройщик, едва ли решает проблему.

Из основных уступок, на которые готов пойти застройщик: минус 5% от курса НБРБ по выплатам на ближайшие три месяца (но не ниже 3,3 рубля и после подписания допсоглашения), а также возможность погасить рассрочку полностью или частично со скидкой в 20%. Информация об этом появилась на сайте девелопера.

— Что такое 5%, если курс прибавил уже 20%?

Плюс после приемки квартир допсоглашение в БРТИ платное. Процедура стоит примерно 260 рублей, а скидка от застройщика в моем случае — минус 54 рубля в месяц. Это не то что невыгодно, это дополнительные переплаты! — возмущается женщина. — Что касается варианта погасить рассрочку, то подойдет он далеко не всем.

Если бы у людей были эти деньги, то никто бы не брал рассрочку. Сейчас мы просто заложники ситуации.

«Цены, по которым мы строили, уже неактуальны»

Так как коллективное обращение к застройщику не помогло найти компромисс, люди настроены идти выше.

— Мы уже готовим письмо в Администрацию президента, потому что общение с застройщиком не дало результатов. В «Минск-Мире» может случиться отток дольщиков, потому как для многих семей условия неподъемные. Люди, которые имеют возможность отказаться от квартир, будут это делать даже с потерями на курсе, — считает Светлана. — Для тех, кто уже построился, это не вариант, потому что договор предусматривает огромные штрафы. Можно, конечно, попробовать продать квартиру на вторичном рынке. Но сейчас переизбыток недвижимости, и цены, по которым мы строили, уже неактуальны. К примеру, в моей квартире метр стоил €1500, за 30 квадратных отдала €45 тыс. Продать ее за эти деньги даже с ремонтом нереально.

В лучшем случае я получу $40 тыс. и останусь и без жилья, и в минусе.

Что говорит застройщик?

За комментарием мы обратились и к представителям «Дана Холдингз». Ответ застройщика приводим в полном объеме. Судя по всему, пока «уступки» сохраняются на озвученных ранее условиях:

— Несмотря на все внешние факторы и вызовы, компания устойчиво находится на белорусском рынке. Международный финансовый центр состоит из 5-ти высотных башен и станет лицом современной деловой Беларуси. Одна из 15-этажных башен уже построена на 8 этажей. На двух 26-этажных башнях заложены испытательные сваи, которые успешно прошли испытания. Ведется подготовка к устройству основного свайного поля. На строительстве самой высокой башни (42 этажа) выполнены сваи, которые проходят испытания в настоящее время.

В комплексе Minsk World введено в эксплуатацию 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости. В процессе строительства находится 51 объект. Только в текущем году стартовали продажи 12-ти новых домов, а новоселы 8-ми домов получили ключи от недвижимости. Мы полностью обеспечили импортозамещение используемых строительных материалов. На строительных площадках комплекса Minsk World в настоящее время ежедневно работают тысячи белорусских строителей.

Большой запас ранее закупленных стройматериалов для продолжения строительства находится на складах. Это позволяет компании в настоящее непростое время продолжать в прежнем плановом темпе строительство комплекса и объектов, входящих в его состав. Для клиентов комплексов Minsk World, «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» компания предоставляет меры, которые позволяют, обратившись с Заявлением и подписав Дополнительное соглашение до 31.03.2022, снизить на 5% расчетный курс ежемесячного платежа по рассрочке в марте, апреле и мае 2022 года.

Несмотря на то, что стоимость строительных материалов растёт, наши цены на комфортабельную недвижимость в многофункциональном комплексе остаются стабильными. Компания благодарит своих клиентов и партнёров. Мы — белорусская компания и продолжаем работать на белорусском рынке.

А что с рассрочками в других комплексах?

Покупатели квартир в «Минск-Мире» не одиноки в своей проблеме. Похожую историю Onlíner рассказала дольщица «Новой Боровой» Виктория, которая оплачивает рассрочку на квартиру с привязкой к доллару.

— Мы начали строительство квартиры в мае прошлого года в рассрочку на пять лет — это максимальный срок, который предоставлял тогда застройщик. По нашему договору ежемесячные суммы платежей составляют примерно $800 в эквиваленте по курсу Нацбанка. Если переводить на белорусские рубли, то ежемесячно мы платили порядка 2000, сейчас — 2560. Так как зарплаты у нас не привязаны к доллару, то это тяжело, — делится Виктория. — Думаю, с такой проблемой столкнулось много соседей, но я еще не слышала, чтобы люди объединялись.

При этом «А-100» уже сами выходили на связь.

Как только курс доллара начал расти, нам позвонил застройщик с предложением установить фиксированный курс, если мы готовы внести оставшуюся сумму рассрочки, которую нам предстоит выплачивать еще четыре года. Все было в корректной форме, вежливо, но у нас такой финансовой возможности нет, поэтому мы даже не узнавали, какой курс они готовы предложить.

В сложной ситуации оказался и дольщик ЖК «Монтерей» Владислав. Рассрочка за однушку в Лебяжьем тянет $1230 по курсу в месяц. Из-за проблем на работе возможности выплачивать эти суммы у мужчины уже нет.

— Договор на строительство квартиры в ЖК «Монтерей» я заключил в ноябре 2021 года. 43 «квадрата» обошлись в $70 тыс. по курсу. $50 тыс. я внес в качестве первоначального взноса, остальное оформил в рассрочку на 18 месяцев. Ежемесячные платежи по договору составляют $1230 в эквиваленте, — делится ситуацией Владислав.

— Первые три месяца платил исправно, но на сегодня такой возможности просто нет.

У нас на работе произошли сокращения. Зарплату урезали на 70%. В конце февраля я пытался поговорить с застройщиком по этому поводу, приехал в офис, объяснял, что мне нечем платить, а тут еще и привязка к доллару, но решения мы не нашли. Мне было сказано, что меня услышали, будем как-то разбираться. Вот и все.

При этом, по мнению Владислава, квартиру у него забрать уже нельзя даже через суд.

— Я строил квартиру по жилищным облигациям. И если изначально застройщик перевел на мой счет 32 облигации, то в конце года вышло постановление, по которому он был вынужден зачислить и все остальные, — рассказывается владелец 43 облигаций.

— По сути, я уже владелец квартиры, и даже если я перестану платить, забрать облигации через суд они не смогут.

Знакомый юрист сказал, что есть вероятность, что у меня будут вычитать в принудительном порядке какую-то сумму из зарплаты, но так же можно платить и 20 лет, грубо говоря. Квартира уже сдана в эксплуатацию, сейчас этап приемки.

В «Тапас» Onlíner рассказали, что массовых вопросов от клиентов по поводу оплат нет: «Если возникают, рассматриваем каждое обращение индивидуально».

А есть ли те, кто в плюсе?

Также мы решили переговорить с теми, кто последние годы делал рублевые вклады по программе «Строительные сбережения» от «Беларусбанка». С учетом темпа, который набрал курс, звучит эта история грустно, но оказалось, что многие, кто успел воспользоваться программой до весны 2022 года, оказались в выигрыше.

— Программа предусматривает систему накоплений в течение трех, пяти или семь лет, после чего ты можешь взять кредит.

Я дважды пользовалась этой программой — и дважды осталась в плюсе.

Первый раз участвовала в 2016 году — тогда накопила 10 тыс. и оформила кредит на пять с половиной лет еще на 42 тыс. рублей (в долларах это было примерно $21 тыс.). Изначально ставка была 19%, платеж — 537 рублей. Но впоследствии ставка рефинансирования снижалась, и мои платежи сократили до 330 рублей в месяц, — рассказывает Татьяна. — Когда ставка начала расти, я воспользовалась предоставленной банком возможностью зафиксировать ее на том уровне, который был в период вкладов, поэтому тоже не потеряла. Второй вклад открыла в 2018 году, воспользовалась кредитом летом 2020-го. В этот раз взяла у банка 175 тыс. рублей по фиксированной средневзвешенной ставке на период хранения +1%. В итоге со всей суммы ежемесячный платеж составляет 1580 рублей.

На вопрос, не страшно ли открывать рублевые вклады с учетом изменений в курсе, героиня отвечает: не страшно.

— У нас в экономике все циклично, и я, как правило, открываю вклады в момент, когда рубль на пике спада.

Идея в том, что за три года накоплений он вряд ли успеет восстановиться и снова обвалиться, — делится своей методикой Татьяна. — Сейчас передо мной новая дилемма: начать копить или еще подождать. Очередной вклад я уже открыла, но пока не пополняла. Есть ощущение, что пока мы еще не достигли, поэтому выжидаю.

«Плачу за кредит меньше, чем многие за аренду»

Сергей — еще один счастливчик, который вовремя воспользовался возможностью оформить кредит в «Беларусбанке». В 2019 году мужчина взял в долг 60 тыс. рублей на 20 лет, ежемесячный платеж по фиксированной ставке на сегодня у него составляет 519 рублей.

— Изначально я заключил кредит под ставку рефинансирования +1% годовых. Тогда это было выгодно, итоговый процент составлял примерно 8,5. Но летом 2020 года я предположил, что ситуация может круто измениться. Много общались с ребятами на профильной ветке Onlíner, и я принял решение изменить условия, перейдя на средневзвешенную ставку рефинансирования за период хранения денег.

В банке надо мной все смеялись, уверяли, что это глупо и что я буду платить на 1,5% больше, но к этому моменту я уже четко понимал, что поступаю правильно.

И не прогадал! Теперь у меня кредит под 10,5% годовых с неизменной ставкой рефинансирования. Выплаты с суммы в 60 тыс. рублей составляют примерно 520 рублей в месяц. На сегодняшний курс это $135 — гораздо меньше, чем многие минчане платят за съемное жилье!

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