«Переписываем ценники каждый день» 3 15.03.2022, 12:21

6,696

Что происходит в торговых центрах Минска.

За последние две недели ряд известных компаний («МакДональдс», «Зара», «MotherCare», «ИКЕА» и другие) объявили об уходе с российского рынка. На белорусском рынке потерь гораздо меньше, но несколько брендов (к примеру, H&M) приостановили свою деятельность и в Беларуси. Все это, плюс рост курса доллара, не могут не влиять на покупательские настроения.

В выходные журналисты realt.by прошлись по нескольким крупным торговым центрам Минска, посмотрели, есть ли очереди в магазинах, а заодно выяснили, как поменялась стоимость того или иного товара.

Первый торговый центр, куда мы заглянули, — это Dana Mall на проспекте Независимости. Из главного холла сейчас убрали все фотозоны, елки и сердечки, и поэтому он выглядит пустовато. Все гендерные праздники закончились, и, видимо, поэтому народу в магазинах не так много, как обычно.

Идем в «Зару». У входа интересуемся у консультанта: а что вообще с ценами? Изменились?

− Да, все подорожало еще на прошлой неделе. Свитера и платья на 10−20 рублей. Верхняя одежда на 30−40, обувь на 40−50. А если доллар еще продолжит расти, цены будут еще больше.

Подходим к стойкам с одеждой и приглядываемся. Заметно, что бирки, на которых наклеены новые цены, «потолстели». Под некоторыми можно разглядеть старую стоимость. К примеру, вот эти красные туфли подорожали на 10 рублей. Стоимость черного пальто увеличилась сразу на 100 рублей: с 399 до 499.

Признаемся, посетителей вокруг немного. Возможно, шопингу не способствуют тревожные новости, а возможно — и новые цены.

Переходим в магазин Stradivarius. Берем салатовый свитер: было 69, стало 79. Черная сумка-рюкзак увеличилась в стоимости на десятку: было 89, стало 99. А вот белая байка подорожала сразу на 16 рублей: была 69, стала 85.

Направляемся в магазин Pull&Bear. Эта сеть также объявила о своем уходе из России. В Минске, как видим, все работает. Тенденция с ценами такая же, как у соседей. На ценниках, на которые мы обратили внимание, прирост в 10 рублей.

Гуляя по торговым точкам, обращаем внимание на небольшую очередь. Оказывается, это обменник. Люди подходят, смотрят курс, кто-то сдает небольшие суммы в валюте, кто-то интересуется, можно ли приобрести доллары.

По пути заглядываем в магазин нижнего белья Hunkemöller. В бутике — никого. Интересуемся у продавцов ценами:

− У нас ничего не менялось, все осталось на прежнем уровне. Сейчас вот получили новую коллекцию, а на старую действует акция.

Переходим в родной «Марк Формель». Здесь торговля довольно оживленная. Ценник традиционно невысокий. Но консультант говорит, что подорожание было — стоимость нижнего белья, маечек, выросла на 3−5 рублей, спортивных костюмов − на 10 рублей. При этом цены здесь все равно «антикризисные» − бюстгальтер, к примеру, стоит 23 рубля.

Вспоминаем, что в предыдущие экономические катаклизмы белорусы массово скупали технику, телевизоры и холодильники. Направляемся в «5 элемент».

Народу и тут немного. Телевизоров и стиральных машин в продаже достаточно. Только на некоторых образцах присутствует табличка «Извините, меня уже купили».

Пытаемся разговорить консультанта:

− Да, телевизоры брали, на прошлой неделе ажиотаж был. Если бы рассрочку давали, то было бы еще больше желающих. Но у нас теперь можно купить технику только в кредит. Рассрочку убрали.

Действительно по всему залу расставлены объявления, предлагающие уточнять у консультантов информацию об условиях кредита.

На последнем этаже ряды детских магазинов — все открыты, все работает, народу немного. Заходим в любимый многими белорусскими мамочками Mother Care (эта компания также сообщила об уходе с российского рынка). Консультанты тут немногословны: повышения цен пока нет, закрываться в Минске не собираются.

Уже на выходе решаем зайти в аптеку. Опасения столкнуться с дефицитом лекарств сегодня появились у многих. В выходные министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что, спрос на лекарства в Беларуси возрос на 25%, но аптечная сеть его полностью удовлетворяет. Присматриваемся к покупкам, у кого-то средства от боли в горле, у кого-то импортные «полоскалки» для полости рта. На прилавке замечаем знакомые витамины, смотрим на цену (под новой обнаруживается и старая) и вздыхаем — упаковка витамина D подорожала с 20 до 29 рублей.

Переезжаем в торговый центр Galleria Minsk на проспекте Победителей. Здесь все, как обычно, за исключением закрытого H&M. Этого магазина, конечно, здесь будет не хватать.

Идем в магазин косметики «Золотое Яблоко», где всегда многолюдно. В сладких ароматах парфюма на минуточку забываем обо всех тревогах. Пока рука тянется к очередному тестеру, начинаем разговор с консультантом. Оказывается, и тут мы уже опоздали. Цены в магазине изменили еще 7 марта. В зависимости от бренда, духи подорожали на 80−100 рублей.

Продолжаем прогулку по магазины — Pandora работает, браслетики с шармами на месте. В магазинах одежды ситуация такая же, как в предыдущем ТЦ.

Переезжаем в торговый центр Galileo, что возле автовокзала на улице Бобруйской.

Здесь представлено много недорогих брендов. Одежды тут точно хватит на всех. В глаза бросаются объявления о скидках и распродажах. К примеру, в DeFacto простые майки можно приобрести за сумму от 12 рублей.

В торговом центре работает магазин бытовой химии. Заходим в «Милу». Посетителей тут много, но товаров на полках хватает. Прокладки, порошки, памперсы, колготки — кажется, все есть. Берем кое-что для дома и на кассе тихонечко интересуемся у продавщицы, изменились ли цены? «Переписываем ценники каждый день, устали уже», − также тихо отвечает нам девушка.

На выходе замечаем «МакДональдс». В России рестораны этой сети с 14 марта закрылись на неопределенный срок. В Беларуси все работает. Очередей за картошкой фри не замечено. Учитывая близость к железнодорожному вокзалу, можно предположить, что в ближайшее время посетителей здесь может стать больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».