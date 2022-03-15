закрыть
15 марта 2022, вторник, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Переписываем ценники каждый день»

3
  • 15.03.2022, 12:21
  • 6,696
«Переписываем ценники каждый день»

Что происходит в торговых центрах Минска.

За последние две недели ряд известных компаний («МакДональдс», «Зара», «MotherCare», «ИКЕА» и другие) объявили об уходе с российского рынка. На белорусском рынке потерь гораздо меньше, но несколько брендов (к примеру, H&M) приостановили свою деятельность и в Беларуси. Все это, плюс рост курса доллара, не могут не влиять на покупательские настроения.

В выходные журналисты realt.by прошлись по нескольким крупным торговым центрам Минска, посмотрели, есть ли очереди в магазинах, а заодно выяснили, как поменялась стоимость того или иного товара.

Первый торговый центр, куда мы заглянули, — это Dana Mall на проспекте Независимости. Из главного холла сейчас убрали все фотозоны, елки и сердечки, и поэтому он выглядит пустовато. Все гендерные праздники закончились, и, видимо, поэтому народу в магазинах не так много, как обычно.

Идем в «Зару». У входа интересуемся у консультанта: а что вообще с ценами? Изменились?

− Да, все подорожало еще на прошлой неделе. Свитера и платья на 10−20 рублей. Верхняя одежда на 30−40, обувь на 40−50. А если доллар еще продолжит расти, цены будут еще больше.

Подходим к стойкам с одеждой и приглядываемся. Заметно, что бирки, на которых наклеены новые цены, «потолстели». Под некоторыми можно разглядеть старую стоимость. К примеру, вот эти красные туфли подорожали на 10 рублей. Стоимость черного пальто увеличилась сразу на 100 рублей: с 399 до 499.

Признаемся, посетителей вокруг немного. Возможно, шопингу не способствуют тревожные новости, а возможно — и новые цены.

Переходим в магазин Stradivarius. Берем салатовый свитер: было 69, стало 79. Черная сумка-рюкзак увеличилась в стоимости на десятку: было 89, стало 99. А вот белая байка подорожала сразу на 16 рублей: была 69, стала 85.

Направляемся в магазин Pull&Bear. Эта сеть также объявила о своем уходе из России. В Минске, как видим, все работает. Тенденция с ценами такая же, как у соседей. На ценниках, на которые мы обратили внимание, прирост в 10 рублей.

Гуляя по торговым точкам, обращаем внимание на небольшую очередь. Оказывается, это обменник. Люди подходят, смотрят курс, кто-то сдает небольшие суммы в валюте, кто-то интересуется, можно ли приобрести доллары.

По пути заглядываем в магазин нижнего белья Hunkemöller. В бутике — никого. Интересуемся у продавцов ценами:

− У нас ничего не менялось, все осталось на прежнем уровне. Сейчас вот получили новую коллекцию, а на старую действует акция.

Переходим в родной «Марк Формель». Здесь торговля довольно оживленная. Ценник традиционно невысокий. Но консультант говорит, что подорожание было — стоимость нижнего белья, маечек, выросла на 3−5 рублей, спортивных костюмов − на 10 рублей. При этом цены здесь все равно «антикризисные» − бюстгальтер, к примеру, стоит 23 рубля.

Вспоминаем, что в предыдущие экономические катаклизмы белорусы массово скупали технику, телевизоры и холодильники. Направляемся в «5 элемент».

Народу и тут немного. Телевизоров и стиральных машин в продаже достаточно. Только на некоторых образцах присутствует табличка «Извините, меня уже купили».

Пытаемся разговорить консультанта:

− Да, телевизоры брали, на прошлой неделе ажиотаж был. Если бы рассрочку давали, то было бы еще больше желающих. Но у нас теперь можно купить технику только в кредит. Рассрочку убрали.

Действительно по всему залу расставлены объявления, предлагающие уточнять у консультантов информацию об условиях кредита.

На последнем этаже ряды детских магазинов — все открыты, все работает, народу немного. Заходим в любимый многими белорусскими мамочками Mother Care (эта компания также сообщила об уходе с российского рынка). Консультанты тут немногословны: повышения цен пока нет, закрываться в Минске не собираются.

Уже на выходе решаем зайти в аптеку. Опасения столкнуться с дефицитом лекарств сегодня появились у многих. В выходные министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что, спрос на лекарства в Беларуси возрос на 25%, но аптечная сеть его полностью удовлетворяет. Присматриваемся к покупкам, у кого-то средства от боли в горле, у кого-то импортные «полоскалки» для полости рта. На прилавке замечаем знакомые витамины, смотрим на цену (под новой обнаруживается и старая) и вздыхаем — упаковка витамина D подорожала с 20 до 29 рублей.

Переезжаем в торговый центр Galleria Minsk на проспекте Победителей. Здесь все, как обычно, за исключением закрытого H&M. Этого магазина, конечно, здесь будет не хватать.

Идем в магазин косметики «Золотое Яблоко», где всегда многолюдно. В сладких ароматах парфюма на минуточку забываем обо всех тревогах. Пока рука тянется к очередному тестеру, начинаем разговор с консультантом. Оказывается, и тут мы уже опоздали. Цены в магазине изменили еще 7 марта. В зависимости от бренда, духи подорожали на 80−100 рублей.

Продолжаем прогулку по магазины — Pandora работает, браслетики с шармами на месте. В магазинах одежды ситуация такая же, как в предыдущем ТЦ.

Переезжаем в торговый центр Galileo, что возле автовокзала на улице Бобруйской.

Здесь представлено много недорогих брендов. Одежды тут точно хватит на всех. В глаза бросаются объявления о скидках и распродажах. К примеру, в DeFacto простые майки можно приобрести за сумму от 12 рублей.

В торговом центре работает магазин бытовой химии. Заходим в «Милу». Посетителей тут много, но товаров на полках хватает. Прокладки, порошки, памперсы, колготки — кажется, все есть. Берем кое-что для дома и на кассе тихонечко интересуемся у продавщицы, изменились ли цены? «Переписываем ценники каждый день, устали уже», − также тихо отвечает нам девушка.

На выходе замечаем «МакДональдс». В России рестораны этой сети с 14 марта закрылись на неопределенный срок. В Беларуси все работает. Очередей за картошкой фри не замечено. Учитывая близость к железнодорожному вокзалу, можно предположить, что в ближайшее время посетителей здесь может стать больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников