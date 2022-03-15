закрыть
15 марта 2022, вторник, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в марте

2
  • 15.03.2022, 17:47
  • 6,488
Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в марте

Реальный уровень инфляции шокирует.

Intex-press каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг журналисты ведут по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимают» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

В марте почти все товары из нашей корзины подорожали. Не изменились цены только на картофель и муку, а молоко, яйца, подсолнечное масло и огурцы подешевели (причем, последние сразу на 31% за месяц).

Больше всего выросла в цене свинина – на 46%. Третий месяц подряд дорожает мясо птицы: в марте по сравнению с февралем тушка цыпленка стала дороже почти на 6%.

Что касается непродовольственных товаров, тут еще интереснее.

Если в прошлом месяце на акциях стояло почти все, кроме средства для мытья посуды, в этом месяце ни один (!) товар из корзины по акции не продавался.

В итоге стоимость стирального порошка за месяц увеличилась практически вдвое, мыла для рук и туалетной бумаги – почти в 1,5 раза, шампунь подорожал почти наполовину.

В феврале общая стоимость корзины потребителя составляла 73,8 рубля. В марте она выросла до 87,17 рубля, то есть на 18% за месяц.

Таблица. Как изменилась стоимость товаров

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников