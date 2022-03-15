Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в марте 2 15.03.2022, 17:47

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Реальный уровень инфляции шокирует.

Intex-press каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг журналисты ведут по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимают» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

В марте почти все товары из нашей корзины подорожали. Не изменились цены только на картофель и муку, а молоко, яйца, подсолнечное масло и огурцы подешевели (причем, последние сразу на 31% за месяц).

Больше всего выросла в цене свинина – на 46%. Третий месяц подряд дорожает мясо птицы: в марте по сравнению с февралем тушка цыпленка стала дороже почти на 6%.

Что касается непродовольственных товаров, тут еще интереснее.

Если в прошлом месяце на акциях стояло почти все, кроме средства для мытья посуды, в этом месяце ни один (!) товар из корзины по акции не продавался.

В итоге стоимость стирального порошка за месяц увеличилась практически вдвое, мыла для рук и туалетной бумаги – почти в 1,5 раза, шампунь подорожал почти наполовину.

В феврале общая стоимость корзины потребителя составляла 73,8 рубля. В марте она выросла до 87,17 рубля, то есть на 18% за месяц.

Таблица. Как изменилась стоимость товаров

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