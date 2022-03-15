закрыть
15 марта 2022, вторник, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский провел военные кадровые перестановки

  • 15.03.2022, 17:53
  • 9,890
Зеленский провел военные кадровые перестановки
Владимир Зеленский

Назначен новый глава Киевской ОВА.

Новым главой Киевской областной военной администрации назначен Александр Павлюк, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет liga.net.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и области, назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", – заявил Зеленский.

Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев – "профессиональный патриотический человек", по словам президента.

Бывший глава областной военной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству, добавил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников