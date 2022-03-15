Зеленский провел военные кадровые перестановки
- 15.03.2022, 17:53
- 9,890
Назначен новый глава Киевской ОВА.
Новым главой Киевской областной военной администрации назначен Александр Павлюк, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет liga.net.
"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и области, назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", – заявил Зеленский.
Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев – "профессиональный патриотический человек", по словам президента.
Бывший глава областной военной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству, добавил Зеленский.