Санкции добрались и до могилевского «Кроноспана» 1 15.03.2022, 18:47

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Рабочим уже несколько месяцев не выплачивается зарплата.

Выяснилось, что «Кроноспан» в Могилеве имеет минимум собственных рабочих. Зато компания активно привлекает к выполнению работ подрядные организации, пишет телеграм-канал «БГМ».

После введения санкций, завод не может нормально рассчитаться с подрядчиками. Так, например, рабочим ООО «ПромКлинСервис» уже несколько месяцев не выплачивается зарплата.

Заработанное за январь еще не выплачено, так как головное предприятие не подписывает акты выполненных работ, оттягивая оплаты.

Компания «Кроноспан» принадлежит австрийской династии Кайндлов, которые лоббировали свои интересы в ЕС, чтобы санкции обходили их стороной.

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