Муки в Беларуси «осталось на три дня» 15.03.2022, 19:01

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Крупнейший в Беларуси производитель муки не успевает выполнять заявки.

В последние недели, после начала войны в Украине, спрос на муку увеличился в три – четыре раза, производители не успевают выполнять заявки магазинов

«На сегодняшний день идет повышенный спрос на муку. Наше предприятие работает в плановых объемах производства, которые есть. Но заявки, которые поступают от торговых объектов, увеличились в 3–4 раза. На сегодняшний день выполнение таких заказов не предоставляется возможным», – сообщил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ОАО «Лидахлебопродукт» Сергей Кижук.

«Мы просто не успеваем производить столько муки, сколько просят торговые объекты. Физически нет возможности выполнить все заявки», – добавил собеседник.

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