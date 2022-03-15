По чем фрукты и овощи на белорусских рынках? 2 15.03.2022, 20:18

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Помидоры белорусам уже не по карману.

Появлением белорусских огурчиков и помидоров ранней весной уже давно никого не удивишь. А вот ценами (особенно в этом сезоне) - очень даже.

Блог Гродно s13.ru посмотрел, сколько сейчас стоят первые овощи с белорусских теплиц, а заодно и глянул цены на овощи заморские.

Белорусские помидоры - 12,9, турецкие - 9,90 рублей

Продавец говорит, что такая разбежка в цене между белорусскими и импортными овощами - стандартная. Крупная «Малиновка» будет из Ждановичей. Килограмм стоит 12,9 рублей.

Импортные томаты есть из Турции и Азербайджана - они по цене от 9,90 до 11,90 рублей. Есть особый сорт помидоров из Узбекистана. Цена на них тоже особенная - 18,5 рублей.

Белорусские огурцы стоят 6,90 рублей - гладкие, «колючие» - 8,50 рублей. И те, и другие привезли со Ждановичей.

Ещё один сезонный овощ - редиска. Ее пучок стоит в среднем 5 рублей. Пучок небольшой - около 10 краснощёких редисок в каждом.

Столько же, 5 рублей, стоит одна штука авокадо из Израиля. Цена за килограмм здесь не указана.

— Около 15 рублей выйдет, - сказала на вскидку продавец.

Удивила цена на сладкий перец - 16 рублей 80 копеек. В некоторых местах есть немного дешевле - 15 рублей 50 копеек.

Не заметили мы многообразия клубники. Обычно в это время первая импортная ягода уже вовсю красовалась на прилавках. Сейчас мы нашли только в одном месте. 100 грамм клубнички - 2 рубля 90 копеек.

А вот цитрусовых фруктов много. Лимоны - 5,90, мандарины - 6,5 рублей, крупные соковые апельсины в среднем 5 рублей за килограмм.

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