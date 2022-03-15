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Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 15 марта

  • 15.03.2022, 20:39
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Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 15 марта

Идут бои за освобождение пригорода Мариуполя, бойцы «Азова» разбили спецназ ВС РФ.

Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воины полка Нацгвардии "Азов" разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил РФ. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 по Киеву (19:00 по Минску) 15 марта.

Идут 20-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике, говорится в сводке Генштаба.

Там отметили, что, игнорируя нормы международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты удержания гражданских лиц в заложниках, грабежа местного населения и мародерства.

ВСУ выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.

В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются, сообщили в Генштабе.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

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