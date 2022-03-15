Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 15 марта 15.03.2022, 20:39

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Идут бои за освобождение пригорода Мариуполя, бойцы «Азова» разбили спецназ ВС РФ.

Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воины полка Нацгвардии "Азов" разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил РФ. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 по Киеву (19:00 по Минску) 15 марта.

Идут 20-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике, говорится в сводке Генштаба.

Там отметили, что, игнорируя нормы международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты удержания гражданских лиц в заложниках, грабежа местного населения и мародерства.

ВСУ выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.

В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются, сообщили в Генштабе.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

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