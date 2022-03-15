Лукашенко назначил нового замкомандующего внутренними войсками МВД 2 15.03.2022, 21:09

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Сергей Гребенников

Диктатор освободил от этой должности полковника Хазалбека Атабекова.

Александр Лукашенко 15 марта подписал указ о назначении полковника Сергея Гребенникова заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел.

Еще одним указом он освободил от этой должности полковника Хазалбека Атабекова и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Известно, что ранее Гребенников занимал должность начальника оперативного управления главного управления командующего внутренними войсками МВД.

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