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В странах ЕС вводят бесплатный транспорт для украинцев

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  • 15.03.2022, 22:14
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В странах ЕС вводят бесплатный транспорт для украинцев

Как и где им воспользоваться.

Агрессия и преступления оккупантов во время войны России против Украины заставляет многие европейские страны полностью отменять действующие ранее правила перемещения между государствами для украинцев.

Кроме гуманитарной помощи, разрешения свободного въезда в страну и бесплатного размещения в отелях, все больше стран Европейского Союза вводят для украинцев полностью бесплатный проезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Lowcost Avia.

Ранее возможность свободного проезда для украинцев ввели в Словакии, Польше, Германии, Венгрии и Чехии. Какие еще страны это сделали?

Бельгия

Бельгийская железная дорога SNCB предоставила право бесплатного проезда на поездах SNCB. Украинцы могут добраться к любому пункту назначения в границах самой Бельгии, так и выехать за пределы страны.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом на поездах внутреннего и международного (нескоростного) сообщения, надо предъявить во время контроля билет “Helpukraine”, полученный на территории Германии, а также украинский заграничный паспорт или ID-карту. Возможность свободного проезда предоставляется гражданам Украины в течение срока действия билета “Helpukraine”.

Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys надо обратиться в международные кассы SNCB.

Чтобы воспользоваться скоростными поездами Eurostar в Бельгии, необходимо обратиться к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

Австрия

Украинцы, путешествуя по территории Австрии, имеют возможность полностью бесплатно передвигаться на поездах. Для этого достаточно предъявить паспорт гражданина Украины.

Болгария

Начиная со 2 марта, Болгарская государственная железная дорога (BDZ) начала обеспечивать полностью бесплатную перевозку граждан, прибывающих из Украины по железной дороге в Болгарию.

Каждый, кто прибыл во время войны из Украины, имеет возможность получить проездной билет на поезд по желаемому маршруту. Для этого в кассе нужно просто показать документ, удостоверяющий личность, с которым вы пересекли границу с Болгарией.

Испания

Renfe and Renfe-SNCF: полностью свободное перемещение из и во Францию и Испанию, а также в пределах Испании всеми поездами по украинскому паспорту или ID-карте.

Подробнее об условиях пользования бесплатным транспортом можно почитать на официальном сайте.

В странах ЕС вводят бесплатный транспорт для украинцев: как и где им воспользоваться

Великобритания

Eurostar: бесплатное перемещение всеми поездами по украинскому паспорту или ID-карте от любой станции или остановки Eurostar в Европе до станции London St Pancras International.

Дания

В пределах страны украинцы могут путешествовать бесплатно с DSB.

Согласно договору, заключенному между профильными министерствами двух стран, все украинцы могут бесплатно путешествовать поездами по всей территории Дании при наличии паспорта, водительских прав и других документов, подтверждающих гражданство Украины.

Италия

MarinoBus: бесплатное перемещение всеми автобусами по украинскому паспорту или ID-карте.

Нидерланды

Недавно национальная организация провайдеров общественного транспорта Нидерландов OV-NL сообщила: каждый, кто предъявляет украинский паспорт или удостоверение личности, может получить полностью бесплатный доступ к услугам.

При этом украинцы, желающие путешествовать дальше в Нидерланды, имеют возможность получить бесплатный дневной билет на любой кассе билетов и обслуживания NS по предъявлению ваших украинских удостоверений и билета на поезд в Германии, Бельгии, Франции или Австрии не старше 24 часов.

Получить дополнительную информацию о путешествия украинцев в Нидерланды и в Нидерландах можно на ресурсах IND и COA.

Румыния

Страна также начала обеспечивать украинцев бесплатными билетами на транспорт в пределах страны.

На основании документов, удостоверяющих личность и на основе которых украинцы попали на территорию Румынии, вы можете получить так называемый "Билет помощи Украине". Он действителен для поездов 2-го класса Regio и Interregio, в том числе с резервированием места заранее.

Украинцы могут получить бесплатные проездные билеты в кассах на вокзалах и туристических агентствах CFR Călători.

Франция

Бесплатная перевозка украинцев во Франции также возможна.

SNCF: свободное перемещение всеми поездами по украинским паспортом или ID-картой или с билетом helpukraine, который можно получить в DB Reisezentrum (центрах путешествий DB) на любой железнодорожной станции.

Трансграничные перевозчики: беженцы могут перемещаться бесплатно по украинскому паспорту или ID-карте из Франции в Бельгию (Thalys), Англию (необходимая виза) (Eurostar), Швейцарию (TGV Lyria), Германию (Deutsche Bahn), Италию (TGV) и Испанию (Renfe-SNCF).

В странах ЕС вводят бесплатный транспорт для украинцев: как и где им воспользоваться

Кроме того, сейчас также возможен полностью бесплатный проезд всеми автобусами TER во Франции.

Швейцария

Еще в начале марта в стране объявили, что весь публичный транспорт в Швейцарии становится полностью бесплатным для владельцев украинских паспортов или ID-карт.

В частности:

TGV LYRIA: бесплатное перемещение всеми поездами по украинскому паспорту или ID-карте.

SBB CFF FFS: бесплатное перемещение всеми поездами по украинскому паспорту или ID-карте.

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