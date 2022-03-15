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«Пока оформляли покупки, подошел менеджер и повесил новые ценники – в 1,5 раза выше предыдущих»

  • 15.03.2022, 22:36
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«Пока оформляли покупки, подошел менеджер и повесил новые ценники – в 1,5 раза выше предыдущих»

В Беларуси цены на товары ползут вверх, и даже продавцы порой в неведении, чего ожидать

«На выходных дочь ездила за напольными покрытиями. Пока оформляли покупки, подошел менеджер и повесил новые ценники – в полтора раза выше предыдущих. Пришли бы на 15 минут позже, пришлось бы переплачивать. И так по всем стройматериалам. Сотрудники магазина говорят, что указания по новым ценам приходят едва ли не каждые сутки», – рассказывает vb.by брестчанка Ольга.

Журналисты специально заехали в один из брестских гипермаркетов, торгующих стройматериалами и товарами для дома. Ажиотажа не заметили. Скорее сумбур. Много запросов, а людей приходится перед фактом ставить, что цена поменялась – говорят продавцы и консультанты. Так, цена на обычный смеситель российского производства еще неделю назад была 33 рубля, а сегодня ценник – 79. И люди вынуждены покупать, если нужно срочно. Похожая история с электрикой. К примеру, цена выключателя двухклавишного подскочила с 11 до 17 рублей, и говорят, что это не предел. Сами продавцы объясняют подорожание не только изменившимися курсами валют, но и тем, что прерываются поставки, неопределенная ситуация на границе и т.п.

Вот что рассказал сотрудник строительного магазина:

«Мы торгуем OSB, утеплителями и металлом, и у нас подорожало все. Наверное, это связано с ситуацией в Украине. По нашей продукции на 15-20% цены выросли, и подорожание продолжается. Если OSB-плита стоила 22 рубля, то сейчас уже – под 30, а цена следующей закупки будет еще выше. И это при том, что у нас поставщики либо отечественные, либо российские».

Изменений цен не заметили пока на рынке кирпича. Однако, как рассказал на условиях анонимности представитель одного из профильных магазинов, они находятся в «подвешенном состоянии».

«Цены у нас менялись еще с лета прошлого года и продолжают, – сообщил собеседник. – Но за последние пару недель изменений нет. Спрос высокий, но он тоже начался в прошлом году. Мы ждем, когда что-то изменится. Либо спрос вообще прекратится, либо увеличится еще».

В секторе древесины мнения разделились. Одни поставщики рекомендовали продавцам просто ждать, другие уже подняли цены.

«Мы пока сами не знаем, что будет с ценами, – сообщил представитель магазина. – У нас забрали дилерские скидки и говорят: «Ждите, мы вам скажем, сколько это будет стоить». Но пока ничего не сказали. Поэтому пока продаем по старым ценам».

Тем временем, эксперты в отрасли считают, что делать однозначные выводы и прогнозы сейчас рано. Многие говорят о том, что ажиотаж покупателей только подогревает рынок и увеличивает цены. При этом большинство специалистов по ретейлу сходятся в одном: вряд ли ассортимент сильно упадет. Другой вопрос, что довольно легко спрогнозировать общее падение качества товара и его неизвестность на рынке. С точки зрения логистики все сейчас выглядит весьма неопределенно.

Под угрозой исчезновения

По прогнозам, в выигрыше окажутся самые динамичные, те, кто не ждет, пока «доставят последний товар» из Варшавы или Стамбула, а уже сегодня ищет замену в других регионах. Есть, правда, немало скептиков. Дескать, найти другие каналы поставок можно, только все опять-таки упирается в конечную цену. Но в любом случае, другого пути замещения товарной массы пока не наблюдается. А уповать на то, что все или большую часть товарных позиций можно будет заместить материалами отечественного производства – значит не понимать главного: в современном глобальном мире почти не осталось локального производства, если речь не идет о товарах первейшей необходимости.

Журналисты пообщались с производителями панелей из МДФ. В цехе идет заготовка деталей как для физических лиц (процентов 25-30), так и для фирм и ИП, выполняющих заказы по производству мебели из всего Бреста. Если коротко, их производственная цепочка выглядит так. Сырье, то бишь плиты (листы МДФ), они получают с завода в Ивацевичах. Там, в свою очередь, изготавливают их из древесной стружки (она наша, отечественная), с использованием оборудования и материалов для ламинации из-за рубежа. Так вот, стружка – самый дешевый компонент производства – занимает в общей массе расходов не более 15% . Все остальное так или иначе связано с поставками. А они сейчас не просто растут в цене, но и сопряжены с большими рисками и ограничениями. В итоге стоимость одного листа размером 2,5 на 3,5 метра буквально за три дня увеличилась со 105 до 161 рубля. И это лишь один пример, объясняющий, почему растут цены в магазинах по продаже стройматериалов, мебели, бытовой техники. И почему, возможно, какие-то из этих товаров могут попросту исчезнуть с прилавков.

Битва третьего телевизора со вторым холодильником

Какое-то время, возможно, будет работать тенденция части населения – тратить сбережения на покупки из-за боязни, что деньги подешевеют, а товары подорожают. Сейчас этот процесс еще не идет полным ходом, как, например, в 2014 году. Но торговля товарами с длительным периодом жизни может активизироваться и помочь предпринимателям подготовиться к дальнейшему спаду. Это тоже очень широкая группа товаров – от автомобилей, недвижки и бытовой техники до ювелирки, мебели и медицины. А тем людям, кто непременно хочет потратиться, есть смысл задуматься, нужен ли им второй холодильник и третий телевизор? Можно вложиться в здоровье, образование, ремонт, ликвидность – в то, что поможет потом пережить сложные времена.

Изменение структуры спроса во многом, вероятно, будет происходить вынужденно, как производная от изменения структуры поставок и роста цен. Здесь очень мало позитива для торговли продуктами качества жизни – значительное число их потребителей перейдет к осознанному потреблению и экономии. Товары ежедневного спроса могут несколько сократиться в ассортименте, подорожать, но с полок точно не пропадут. В меньшей степени падение затронет бытовые услуги населению – парикмахерские, ремонт, обслуживание сантехники, автомобилей, транспортные услуги. В общем, это пока что такие весьма осторожные прогнозы. Что будет реально, посмотрим. Но в любом случае бросаться в омут потребления явно не стоит. По большому счету, этого (во всяком случае, в Бресте, даже по сравнению с 2014-15 годами) не происходит. Очевидно, по причине того, что у большинства земляков на такой «супершопинг про запас» банально нет денег.

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