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ВСУ 21-й день останавливают российских оккупантов (онлайн)

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  • 16.03.2022, 8:14
  • 34,928
ВСУ 21-й день останавливают российских оккупантов (онлайн)

(Обновляется) Основные события на данный момент.

Битва за Украину продолжается. ВСУ сдерживают войска РФ уже 21 день. Основные бои продолжаются на южном и восточном направлениях. Украине удалось провести несколько контрударов в районе Изюма и Мариуполя. Российским войска не удалось продвинутся дальше.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 21-х суток войны. Что происходило в Украине 15-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

11:40 Телеграм-канал белорусских железндорожников сообщает, что ночью на перегоне Фариново-Загатье партизаны сожгли релейный шкаф СЦБ (устройство сигнализации, централизации и блокировки). В результате светофоры и стрелочные переводы на данном участке находятся в нерабочем состоянии.

11:38 Генштаб ВСУ: РФ досрочно выпустит курсантов, чтобы отправить их в Украину.

11:37 Украинский призер Олимпийских игр Станислав Горуна, который сейчас служит в ВСУ, попросил свое руководство перевести его в Мариуполь для помощи бойцам, которые защищают город.

11:35 Вот так депутатка горсовета Новосибирска пришла на заседание. Хельга Пирогова поддержала Украину.

11:33 Сотрудников российского «АвтоВАЗ» отправят в корпоративный отпуск в апреле из-за «кризиса в поставках электронных компонентов».

11:26 $300 млрд, которые заморожены на счетах Центробанка России на границей, зарезервированы для Украины, заявил советник президента Украины Олег Устенко.

11:23 Разведка Великобритании сообщает, что Россия стремится восстановить численность своих сил для того, чтобы продолжить наступление в Украине, и для этого перебрасывает войска даже из своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и из Армении.

11:22 Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России в связи с военным вторжением в Украину, обеспечивают работой более 200 000 человек в РФ.

11:06 Сегодня на юге Украины сбили еще 2 истребителя Су-30СМ оккупантов, пилоты катапультировались и упали в море.

11:03 Киев выстоит. В этому уверен глава ВСУ Валерий Залужный.

11:00 В украинской войне потери несет даже элита Росгвардии — «краповые береты».

10:55 Еще одно фото удара по вертолетам РФ, которые находились в оккупированном Херсоне.

10:50 Американские сенаторы готовят резолюцию о введении санкций против всех российских банков. Ее принятие будет означать поддержку сенатом США введения ограничений против всех кредитных организаций, включая Газпромбанк.

10:49 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поделился своим мнением о ситуации в Украине.

— Европа должна понять, что если она потеряет Украину, она уже никогда не будет прежней. Европа без Украины больше не будет Европой. Скорее, это будет символ неудачи, унижения и беспомощности. Я хочу, чтобы Европа была сильной и амбициозной.

10:47 «Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки». СБУ опубликовала перехват разговоров испуганных российских оккупантов.

10:29 Последствия обстрела жилых домов в Киеве. Российские войска целенаправленно бьют по гражданской застройке.

10:26 Чеченские бойцы батальона Шейха Мансура, воюющие за Украину.

10:20 YouTube заблокировал аккаунт российского православного телеканала «Спас».

10:10 Новости с восточного направления: войска РФ в очередной раз пытались захватить Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, но понесли значительные потери и отступили.

10:09 Генштаб ВСУ представил новые данные о потерях российских оккупантов. Более 13800 российских солдат погибли в Украине.

10:03 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» уничтожила на Сумщине гаубичный дивизион врага.

9:57 Еще одно фото киевского дома после обстрела российскими оккупантами.

9:53 Бойцы украинско 72-й отдельной механизированной бригады имени «Черных Запорожцев» где-то на Киевщине отправили колонну вражеской артиллерии за российский кораблем.

9:50 Генштаб ВСУ представил карту основных военных действий по состоянию на сегодняшний день.

9:43 Утро в Киеве сегодня выглядело так. Страшные кадры из украинской столицы.

9:38 Российские захватчики похищают людей прямо на улицах оккупированных городов.

9:30 Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что на разминирование в зонах боёв после их окончания может уйти несколько лет, и Украине неминуемо понадобится помощь других стран.

9:27 Появились новые кадры боев в лесу под Киевом.

9:16 Хакеры взломали сайты арбитражных судов России и призвали к импичменту Путина.

9:04 В Ирпене под Киевом российские войска обстреляли церковь.

8:56 Компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки, на которых видна горящая российская техника и вертолеты в аэропорту оккупированного Херсона. Они были сделаны 15 марта после удара Вооруженных сил Украины по этому району.

8:54 Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.

8:53 Япония вводит запрет на экспорт в Россию и Беларусь более 300 товаров и технологий.

8:45 Как приветствуют российских оккупантов врагов артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского.

8:42 Стала известна личность погибшего под Мариуполем российского генерал-майора. Его звали Олег Митяев.

8:39 Российские войска начали обстреливать Мариуполь с моря — первые ракеты выпущены с корабля в районе Белосарайска Коса.

8:38 Власти Запорожья сообщили о взрыве на железнодорожном вокзале «Запорожье-2».

8:27 Хаотичный обстрел Киева войсками оккупантов. Удары наносятся по жилым домам.

8:22 В Луганской области ВСУ перешли в контрнаступление и уничтожили позиции оккупантов.

8:17 Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал ввести в Украину миротворцев:

— Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины...

Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами.

8:10 Baker McKenzie, одна из крупнейших в мире юридических компаний, покидает Россию после 33-х лет работы

8:09 Оперативная информация от Генерального штаба ВСУ:

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск захватчиков на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

По итогам предыдущих суток, Воздушные Силы Украины уничтожили 3 самолета (два из них Су-34). Кроме того – сбит 1 вертолет, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил совершила 9 авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери и отступает по отдельным направлениям.

00:50 ПАСЕ официально признала, что Россия оккупировала Приднестровье – территорию Молдовы.

00:45 Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии.

00:32 Сеть магазинов "Хит" в Минске: соли нет, тушенки нет, макарон осталось на 3 дня.

00:21 В ПАСЕ приняли решение об изгнании РФ. Против ни одного голоса, но трое воздержались. Окончательное решение примет Комитет Министров Совета Европы 17 марта.

При этом в ПАСЕ призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

00:10 Последствия обстрелов Киева 15 марта 2022 года.

00:00 Российские РСЗО "Смерч" в Херсонской области.

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