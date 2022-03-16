Россия ввела санкции против «не того» Байдена

Россия ввела санкции против «не того» Байдена12
- 16.03.2022, 10:46
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МИД РФ опозорился при составлении санкционного списка.
Россия обложила санкциями Джо Байдена. Но не того. Вместо президента США в "черный список" попал его давно скончавшийся отец.
46-й президент США и его отец — тезки, обоих зовут Joseph Robinette Biden. Чтобы их не путать, к фамилии президента добавляется слово Junior или сокращение Jr. — младший. В санкционном списке, который обнародовал МИД России, этого приложения нет.