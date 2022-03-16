закрыть
16 марта 2022, среда, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия ввела санкции против «не того» Байдена

12
  • 16.03.2022, 10:46
  • 11,548
Россия ввела санкции против «не того» Байдена
Джо Байден

МИД РФ опозорился при составлении санкционного списка.

Россия обложила санкциями Джо Байдена. Но не того. Вместо президента США в "черный список" попал его давно скончавшийся отец.

46-й президент США и его отец — тезки, обоих зовут Joseph Robinette Biden. Чтобы их не путать, к фамилии президента добавляется слово Junior или сокращение Jr. — младший. В санкционном списке, который обнародовал МИД России, этого приложения нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип