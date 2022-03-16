Под Киевом украинцы уничтожили огромное количество техники и живой силы оккупантов
- 16.03.2022, 11:44
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Возле города всю ночь шли артиллерийские бои.
Под Киевом всю ночь шли артиллерийские бои. Украинская армия вела наступательные действия.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает nv.ua.
«Всю ночь тот, кто живет в Киеве, на западной части особенно и в приближенных населенных пунктах, они не могли этого не слышать просто. На сегодняшний день из того, что могу я говорить, в целом все идет нормально, в целом. Я буду очень аккуратно говорить, мы уничтожили достаточно много военной техники, достаточно много живой силы», — отметил он.
По словам Денисенко, более точные данные обнародует Генштаб позже.