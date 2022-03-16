Партизанская «рельсовая война» в Беларуси набирает обороты 16.03.2022, 12:16

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Сегодня ночью партизаны провели дерзкую акцию на Витебском отделение БЖД.

Сегодня ночью, после полуночи, на перегоне Фариново-Загатье (Витебское отделение БелЖД), сожгли релейный шкаф СЦБ (устройство сигнализации, централизации и блокировки).

В результате проведенной диверсии, светофоры и стрелочные переводы на данном участке находятся в нерабочем состоянии, сообщают представители БелЖД.

Напомним что именно по железной дороге продолжает осуществляться основная переброска сил оккупантов в Украину.

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