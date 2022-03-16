Горжусь тем, что я белоруска

Горжусь тем, что я белоруска8
- Наталья Радина
- 16.03.2022, 14:54
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У нас с украинцами общий враг.
Честно говоря, я лично еще не сталкивалась с враждебным отношением со стороны украинцев или поляков в связи с тем, что я белоруска. Хотя о таких случаях много слышала и читала. Что бы я сделала, если бы с этим столкнулась? Первым делом, наверняка, выругалась бы, при всем моем отвращении к мату, которое только усилилось в последнее время. Потому что такие эмоции даже я не могу сдерживать.
Потом спросила бы: знают ли эти «борцы за справедливость», что такое бороться за свою страну 25 лет, больше половины жизни, сидеть в тюрьме, работать в подполье, быть изгнанным из страны и продолжать свое дело даже в самых неблагоприятных условиях, без большой поддержки и ясных перспектив?
Знают ли они, что сегодня Беларусь превратилась в концлагерь под оккупацией с тысячами политзаключенных, в котором уже командуют даже не белорусы, а русские и чеченцы?
Знают ли они, что даже в таких условиях в стране есть люди (много людей!), которые ежедневно рискуют жизнью, но выступают против войны и помогают Украине по мере сил и возможностей?
Знают ли они, что белорусские добровольцы сегодня гибнут, защищая украинские города часто голыми руками и без снаряжения?
Осознают ли они вообще (и поляки, и украинцы), что сами косвенно виновны в сложившейся ситуации, потому не слышали многочисленных предупреждений со стороны белорусов, что их в прошлом горячо любимый контрабандно-торгово-экономический партнер Лукашенко - марионетка Путина и в любой момент с территории Беларуси будет совершено нападение на Украину?
Понимают ли они, что призывать белорусов к протестам со всех своих каналов нужно было хотя бы двумя годами раньше? Что нужно было поддерживать демократические силы страны, а не закрывать глаза на диктатуру и лобызаться с Лукашенко каждому (Зеленский не исключение!) президенту Украины?
Понимаю, что на большинство вопросов, ответ будет «нет».
Так что мне совершенно не стыдно, что я белоруска.
Я горжусь тем, что я белоруска больше, чем когда-либо.
Я люблю украинцев и делаю все, что в моих силах, чтобы им помочь.
Я знаю, что враг у нас общий и что настоящие друзья не предадут.
Я знаю, что мы выстоим, переживем это и станем нормальной демократической страной.
Возможностей для этого появляется все больше и больше. И Путин, и Лукашенко сегодня активно роют себе могилы.
Вместе победим!
Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org, «Фейсбук»