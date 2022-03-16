Горжусь тем, что я белоруска 8 Наталья Радина

16.03.2022, 14:54

8,784

Наталья Радина

У нас с украинцами общий враг.

Честно говоря, я лично еще не сталкивалась с враждебным отношением со стороны украинцев или поляков в связи с тем, что я белоруска. Хотя о таких случаях много слышала и читала. Что бы я сделала, если бы с этим столкнулась? Первым делом, наверняка, выругалась бы, при всем моем отвращении к мату, которое только усилилось в последнее время. Потому что такие эмоции даже я не могу сдерживать.

Потом спросила бы: знают ли эти «борцы за справедливость», что такое бороться за свою страну 25 лет, больше половины жизни, сидеть в тюрьме, работать в подполье, быть изгнанным из страны и продолжать свое дело даже в самых неблагоприятных условиях, без большой поддержки и ясных перспектив?

Знают ли они, что сегодня Беларусь превратилась в концлагерь под оккупацией с тысячами политзаключенных, в котором уже командуют даже не белорусы, а русские и чеченцы?

Знают ли они, что даже в таких условиях в стране есть люди (много людей!), которые ежедневно рискуют жизнью, но выступают против войны и помогают Украине по мере сил и возможностей?

Знают ли они, что белорусские добровольцы сегодня гибнут, защищая украинские города часто голыми руками и без снаряжения?

Осознают ли они вообще (и поляки, и украинцы), что сами косвенно виновны в сложившейся ситуации, потому не слышали многочисленных предупреждений со стороны белорусов, что их в прошлом горячо любимый контрабандно-торгово-экономический партнер Лукашенко - марионетка Путина и в любой момент с территории Беларуси будет совершено нападение на Украину?

Понимают ли они, что призывать белорусов к протестам со всех своих каналов нужно было хотя бы двумя годами раньше? Что нужно было поддерживать демократические силы страны, а не закрывать глаза на диктатуру и лобызаться с Лукашенко каждому (Зеленский не исключение!) президенту Украины?

Понимаю, что на большинство вопросов, ответ будет «нет».

Так что мне совершенно не стыдно, что я белоруска.

Я горжусь тем, что я белоруска больше, чем когда-либо.

Я люблю украинцев и делаю все, что в моих силах, чтобы им помочь.

Я знаю, что враг у нас общий и что настоящие друзья не предадут.

Я знаю, что мы выстоим, переживем это и станем нормальной демократической страной.

Возможностей для этого появляется все больше и больше. И Путин, и Лукашенко сегодня активно роют себе могилы.

Вместе победим!

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».