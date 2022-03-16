«Стон на всю больницу — невозможно слушать»: более 2500 тел россиян вывезли из Гомельщины в РФ 9 16.03.2022, 15:04

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Сотни раненых продолжают поступать в больницы области.

В больницах Гомельской области продолжают лечить раненых российских военных. Как сообщают местные жители, их из Украины привозят как по земле, так и по небу — вертолетами в Наровлю. Далее везут в Мозырь и Гомель. Трупы — поездами и самолетами в Россию, пишет сайт «Радыё Свабода».

«Были с бытовой раной в мозырской больнице. Там столько раненых россиян лежит — просто какой-то ужас. Страшно изуродованы. Их стон на всю больницу — невозможно слушать», — рассказал источник издания в Гомельской области»

«За воскресенье только в Мозыре провели операции около сотни россиянам. Уже в понедельник «подбросили» в больницу еще больше. На их лечение, на хирургические операции брошены все врачи, в том числе и терапевты, и отоларингологи. Местным помощь, правда, оказывается, но вскоре с этим могут быть проблемы», — поделился источник, связанный с медициной в Мозыре.

В Наровле развернут полноценный полевой госпиталь.

«На территории бывшей автобазы множество военных палаток. Там же у них и полевая кухня, и прачечная. Посчитать раненых вряд ли возможно, но их там явно сотни. Местных туда и близко не подпускают. Дети какие-то крутились, может, что-то снимали, так их милиция «повязала», к родителям потом приезжали. Ежедневно над полевым госпиталем кружат вертолеты, прилетающие из Украины. Сложилось впечатление, что раненых стали привозить не только на ПАЗ с красным крестом, как раньше, но и на вертолетах. В Наровле раненые долго не задерживаются. Их здесь «подлатают « и везут на Мозырь, Гомель. Трупы — на поезда из Мозыря и в Россию», — рассказали наровлянцы.

Другой источник из Наровли свидетельствует, что из райцентра хотят сделать что-то вроде военного городка.

«Сейчас у нас очень много техники и военных. Они занимают различные объекты, которые не используются. На базе бывшего райзага (районное общество заготовок. — прим.) ремонтируют сломанную в боях в Украине технику», — рассказал источник.

Медик из Гомеля на условиях анонимности сообщила, что плановая помощь жителям Гомеля и Мозыря оказывается.

«У людей есть паника, но пока и помощь оказывается, и лекарств хватает. Что дальше будет, пока неизвестно. Предполагается, что будут проблемы с противостолбняковыми препаратами», — отметила медик.

Еще один источник сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели с территории Гомельской области вывезли более 2 500 трупов — поездами и самолетами на Россию.

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