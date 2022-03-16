«Операционные в Беларуси работают нон-стоп» 16.03.2022, 16:58

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Большой репортаж «Немецкой волны» о раненых солдатах РФ в белорусских больницах.

С началом войны в медучреждения Беларуси стали поступать раненые российские военные. Но известно об этом крайне мало. Почему, куда и с какими травмами их госпитализируют? Что удалось узнать DW.

24 февраля российская армия вторглась на территорию Украины. С тех пор Министерство обороны России только один раз сообщало о своих потерях: по данным на 2 марта, за неделю войны было убито 498 солдат, 1597 - ранено. Украина называет другие цифры: больше 13,5 тысяч убитых с российской стороны. Вероятно, ни одна из сторон не приводит корректные данные о потерях.

Как сообщают белорусские СМИ и телеграм-каналы, многих военных, раненных в бою, отправляют в Беларусь, здесь им оказывают медицинскую помощь и везут дальше, в Россию. 1 марта это подтвердил и Александр Лукашенко. Он заявил, что за пять дней войны в Гомеле, Мозыре и еще одном районном центре, который он не назвал, пролечили 160-170 раненых российских военных.

Частые операции - ампутирование конечностей

Четыре источника подтвердили DW, что с начала войны раненых российских военных доставляют в больницы Мозыря и Гомеля. Также полевой госпиталь развернули в Наровле. По информации одного из собеседников DW, много раненых поступает в Мозырь. Часто - "без рук, ног, ушей, глаз". Некоторых военных привозят из медсанбатов с нарушением сроков эвакуации, уже с гангренами: "Если бы солдат доставляли вовремя, конечности можно было бы спасти".

Источники DW рассказывают, что некоторые из пациентов, которые к ним поступали, провели без еды до пяти суток, дезориентированы, не представляют, где находятся, просят позвонить родителям. "Есть пациенты 2003 года рождения, из бедных регионов России. По сути, дети", - говорит один из собеседников DW.

Еще один источник - напрямую с медициной он не связан, но хорошо знаком с ситуацией - подтвердил, что в одной из больниц Гомельской области "операционные работают нон-стоп", только за ночь могут быть прооперированы до 50 человек. Среди них и местные жители с "гражданскими" заболеваниями, и российские военные. Одна из частых хирургических манипуляций - ампутация конечностей. "Больница заполнена", - рассказывает собеседник и просит скрыть данные о местоположении клиники.

Несколько источников DW сообщают и о том, что в Беларусь привозят не только раненых, но и убитых солдат. Но оценить масштаб, о каком количестве погибших идет речь, ни у одного из собеседников возможности нет.

Почему никто из медиков не говорит о ситуации в белорусских больницах?

Многие врачи, с которыми связывалась DW, отказались говорить на тему оказания медицинской помощи российским военным. По словам двух собеседников, с них взяли подписку о неразглашении информации. Что это за подписка, в какой форме, какую именно информацию она запрещает разглашать, собеседники пояснить отказались.

В Фонде медицинской солидарности отмечают, что в данный момент больницы в Гомеле и Мозыре стали "практически режимными объектами".

"Все очень жестко контролируется, прямо в больницах дежурят сотрудники КГБ или ФСБ, все здания под охраной, - заявляют в фонде. - Из больниц убрали многих врачей, которые теоретически могли бы что-то рассказать. Вместо них привезли работать россиян".

В фонде рассказывают, что в первую неделю войны им изредка поступали данные о количестве раненых или характере их травм. После этого начались проверки и увольнения. "Теперь многие врачи и персонал боятся поднять головы, ни с кем не общаются", - говорят в Фонде медицинской солидарности.

"В принципе, поток груза 200 и 300 нескончаемый, больницы заполнены, всех, кого могут, грузят в поезда и отправляют в Россию", - добавляет представитель фонда.

DW не известно о том, чтобы врачей из Минска, в том числе из военного госпиталя, отправляли к командировки в Гомель, Мозырь или Наровлю. Те "гражданские" врачи, с которыми мы связались, к такой перспективе относятся категорично: "Никуда не поеду. А если предложат, отправлю на три буквы. Есть целый военно-медицинский факультет, который готовит военных врачей. Пусть их привлекают".

Министерство здравоохранения Беларуси ни разу не комментировало факты оказания медицинской помощи российским военным. В телеграм-канале Минздрава дважды появлялись перепосты из госСМИ. 3 марта было опубликовано сообщение с опровержением информации о том, что Могилевская областная больница якобы переводится в режим госпиталя. 12 марта Минздрав поделился постом ATN News, в телесюжете сотрудники госТВ рассказывают о ситуации на белорусско-украинской границе, где нет "трупов, танков и вооруженных чеченцев", о чем якобы сообщали западные СМИ.

Лечение раненых - это соучастие?

С точки зрения международного гуманитарного права, помощь раненным в бою российским солдатам не является соучастием в военных действиях, объясняет политолог Сергей Богдан, научный сотрудник Института Фридриха Майнеке (Friedrich-Meineсke-Institut) при Берлинском свободном университете. "Оказывать помощь должны всем раненым, без разницы, к какой армии они принадлежат. Причем, как в зоне боевых действий, так и возле нее", - уточняет он.

Правда, есть нюанс: Россия официально не считает происходящее войной, говорит Богдан. Это значит, что нормы международных конвенций в этом случае не действуют. Поэтому статус раненых российских солдат, которые находятся в Беларуси, сейчас непонятен.

"Получается такая казуистика. Но однозначно раненые уже не являются комбатантами (теми, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях – Ред.), к ним должно быть такое же отношение, как и к любым другим людям, то есть гуманное, вне зависимости от того, что они делали до своего ранения. С этим позже должны разбираться суды", - подчеркивает эксперт.

Почему информацию о пострадавших солдатах так тщательно скрывают? Сергей Богдан считает, что у белорусских властей нет особого умысла прятать данные. По его мнению, все дело в служебной дисциплине и бюрократической культуре, которая сложилась в Беларусь на протяжении долгих лет.

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