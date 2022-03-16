Кадыровцы снимают свои видео «из гущи событий в Украине» на территории Беларуси 16.03.2022, 17:09

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Тиктокеры Кадырова снимают видео в Мозыре.

После разгрома под Киевом боевики кремлевского ставленника Рамзана Кадырова снимают свои видео якобы «из Украины» на территории Беларуси.

На это обратили внимание пользователи соцсетей, передает «Новое время».

Ранее Кадыров обнародовал видео с заместителем командующего Северо-кавказским округом войск Росгвардии Алибеком Делимхановым, который, по его словам находится «в гуще событий в Украине».

На самом же деле ролик был снят в белорусском городе Мозырь, о чем свидетельствует здание пивзавода Кимборовка за спинами кадыровцев.

Kadyrov "supersoldiers" who are allegedly "near battlefront in Ukraine" are actually filming tiktoks in Belarus pic.twitter.com/xvZEEsCAG7 — Soviet Sergey (@SovietSergey) March 15, 2022

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