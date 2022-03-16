Украина легализовала криптосектор1
- 16.03.2022, 18:31
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Что изменится.
Украина легализовала криптосектор. Соответствующий закон накануне подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает телеграм-канал "Инсайдер Украина". Что изменится:
— иностранные и украинские криптобиржи будут работать легально;
— банки будут открывать счета для криптокомпаний;
— украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;
— государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:
— формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов;
— определять порядок оборота виртуальных активов;
— выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
— осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.
Это шаг к детенизации криптосектора и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине.