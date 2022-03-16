Украина легализовала криптосектор 1 16.03.2022, 18:31

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Что изменится.

Украина легализовала криптосектор. Соответствующий закон накануне подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает телеграм-канал "Инсайдер Украина". Что изменится:

— иностранные и украинские криптобиржи будут работать легально;

— банки будут открывать счета для криптокомпаний;

— украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;

— государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

— формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов;

— определять порядок оборота виртуальных активов;

— выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

— осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.

Это шаг к детенизации криптосектора и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине.

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