В Чернигове российские военные обстреляли очередь за хлебом
- 16.03.2022, 18:42
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Погибли 10 человек.
В Чернигове российские войска обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. Погибли 10 человек. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.
По данным следствия, 16 марта в 10 часов утра в одном из спальных районов Чернигова российские военные обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом.
По предварительным данным, погибли 10 человек. Точное число пострадавших уточняется.
По данному факту начато досудебное расследование.
— Такие действия создают прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, — отмечают в Генпрокуратуре и напоминают, что статьи Женевской конвенции прямо запрещают нападение на мирное население и гражданские объекты.