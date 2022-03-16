В Чернигове российские военные обстреляли очередь за хлебом 16.03.2022, 18:42

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Погибли 10 человек.

В Чернигове российские войска обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. Погибли 10 человек. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

По данным следствия, 16 марта в 10 часов утра в одном из спальных районов Чернигова российские военные обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом.

По предварительным данным, погибли 10 человек. Точное число пострадавших уточняется.

По данному факту начато досудебное расследование.

— Такие действия создают прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, — отмечают в Генпрокуратуре и напоминают, что статьи Женевской конвенции прямо запрещают нападение на мирное население и гражданские объекты.

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