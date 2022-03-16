Как вторжение РФ в Украину повлияло на работу белорусских предприятий 8 16.03.2022, 21:43

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Фото: mebelain.by

Остановка производства, незапланированные отпуска.

Из-за российского вторжения в Украину и последующих после этого западных санкций в отношении Москвы некоторые белорусские предприятия оказались в сложной ситуации. Одним приходится сокращать производство, другим — и вовсе приостанавливать деятельность. Zerkalo.io спросило у читателей, что происходит на предприятиях, где они работают, есть ли увольнения из-за сложившейся ситуации, и как в общем отразилась на белорусских производствах война в Украине.

Поставщики IKEA сокращают производство и отправляют работников в отпуска

Недавно стало известно, что IKEA Group приняла решение приостановить весь белорусский и российский экспорт и импорт и отменить все производственные сделки IKEA Industry в России. Это также означает, что все поставки от всех субпоставщиков в эти подразделения приостанавливаются. В Беларуси несколько предприятий производили мебель для шведского гиганта.

«Делком40» — одно из предприятий, которое работало в том числе и для IKEA Group. Гомельская фирма поставляла продукцию через польскую головную компанию COM40, специализируется на производстве мягкой мебели и матрасов.

В штате «Делком40» сейчас работает более двух тысяч человек. Работники предприятия, говорят, что сначала их попросили написать заявление о переносе рабочего дня 4 марта на 15 октября по семейным причинам. Потом коллективу сообщили, что после больших мартовских выходных все сотрудники выходят на работу, а потом — идут в отпуск, после которого на предприятии останется около 50% персонала.

— Остальных, к сожалению, уволят. То, первое заявления мы написали сразу после принятия санкции в отношении деревообработки, — говорят работники.

Также, как рассказывают работники белорусского предприятия, руководство группы компаний COM40 заверило сотрудников, что делает все возможное для сохранения коллектива и планирует перепрофилировать белорусское предприятие на выпуск полуфабрикатов. Однако та продукция, которая предназначалась для IKEA и которую отгружал «Делком40» на европейский рынок, будут изготавливать на головном польском предприятии.

— Также начальство пообещало трудоустроить часть людей в Польше на время трансформации и стабилизации работы нашего, белорусского, предприятия. Речь идет о тех, кто хорошо себя зарекомендовал на работе.

С 14 марта, по словам наших читателей, работники, непосредственно занятые на производстве, находятся в оплачиваемом внеочередном отпуске.

— Отпуск на 20 дней. Информацию о дальнейшем работодатель не сообщает, — говорят сотрудники предприятия.

Несколько читателей портала рассказали, что в Могилеве практически остановилось крупное предприятие «ВМГ Индустри», которое также занималось поставками корпусной мебели для IKEA. Компания входит в холдинг «VMG» с центральным офисом в Клайпеде.

— Мы пока стоим до 27 марта, а дальше будет видно. Причина — нарушена логистика поставок из и в Европу, а также выход IKEA из России. А у соседей — компании «Мебелайн» ситуация еще хуже. Там, как говорят, могут уволить около 400 человек, — рассказывают сотрудники «ВМГ Индустри».

Фото: mebelain.by

Могилевская компания «Мебелаин», которая производит корпусную мебель, объявила о производственном простое с 6 марта. В фирме уточняют, что уходят в простой «до изменения сложившейся ситуации». Среди причин такого решения — остановка поставок сырья, запчастей, комплектующих некоторыми зарубежными компаниями, а также остановка покупки продукции «Мебелаин» компанией IKEA.

«Мебелаин», судя по информации, размещенной на официальном сайте предприятия, входит в состав литовской компании SBA. Предприятие было открыто в 2013 году на территории СЭЗ «Могилев». На заводе работает 860 сотрудников.

— Люди очень трагически восприняли все это, так как идти работать сейчас особо некуда. Похожая ситуация сейчас и на соседних заводах, как нам известно, — говорят сотрудники.

Сотрудники белорусско-германского предприятия «Минский мебельный центр», который находится в Молодечно и выпускал для IKEA среди прочего столы, комоды и стулья, рассказывают, что предприятие с 9 марта ушло на односменный режим работы. Компания также работает для ОТТО, Wellemobel, ХХХ Lutz.

— Я работаю на ММЦ уже больше 10 лет. Наш директор — Василий Курган- очень классный специалист и руководитель. У предприятия и раньше были потрясения. Начало 2000-х, 2011 год, 2014, ковидные ограничения по всему миру 2020−2021 годов. Всегда ММЦ работало. Вырулит и сейчас. Просто ему время нужно. С 9 марта мы уходим на односменный режим работы. График будет такой: неделю работает одна смена, потом неделю без работы, неделю работает другая смена. Предварительно такой график установлен на 3 месяца. До всей ситуации ММЦ работало в двусменном режиме. С февраля некоторые участки работали в три смены. Сокращений у нас пока нет. Руководство цехов и предприятия убедило, что в ближайшие месяцы ничего такого не предвидится, — говорят сотрудники.

Они также отмечают, что у предприятия есть заказы на март. Однако проблема возникла с уже готовыми партиями мебели для европейских заказчиков.

— Они не могут их забрать. Просто не могут найти машины на вывоз заказов, — рассказывают работники.

На заводе Henkel Ceresit в Заславле сложная ситуация

Работники завода строительных смесей Henkel Ceresit в Заславле рассказывают, что на их предприятии также сложная ситуация.

— Завод зависит от поставок импортной европейской химии. С поставками и раньше — в последние месяцы прошлого года было тяжело, а сейчас и вовсе они прекратились. Работа есть еще на 1−2 недели. Далее перспектива практически полного закрытия завода. А ведь Ceresit один из крупнейших поставщиков строительных смесей штукатурок, фуг, герметиков, грунтовок на рынок Беларуси. Обычно мы работаем в две смены. В феврале не работали несколько дней. Сейчас у нас осталась одна смена. Людей начинают отправлять в оплачиваемые отпуска, у кого они остались, — говорят работники.

Узнать ситуацию на этом крупном предприятии порталу Zerkalo.io не удалось: по указанным на сайте производителя телефонам никто не ответил.

«Светлогорский завод сварочных электродов» тоже столкнулся с трудностями

Как рассказал еще один читатель, война в Украине привела к «почти закрытию» предприятия «Завод сварочных электродов» в Светлогорске.

— У нас штат в 500 человек. Людей планируют перевести на время простоя на 2/3 от оклада, но что будет дальше — никто не знает. Пока речь идет о двух месяцах без работы. Зарплату выплатили за предыдущий месяц. Также у нас закрывается офис продаж в Минске. Такая ситуация возникла из-за того, что невозможно привезти на предприятие сырье: оно практически все было из Украины.

Этот завод — единственный в СНГ производитель электродов для нержавеющих сталей, которые сваривают на переменном токе. Завод является частью украинской компании «Плазматек», главный офис которой находится в Виннице.

— Также заводы есть в Руднице, Бердичеве, Сарнах. И как раз из Бердичева были поставки основных компонентов. Отгрузки в основном шли в Россию — это был главный рынок сбыта. Часть шло в Беларусь и Казахстан. Со сбытом, наверное, проблем не было бы, но как привезти сырье — непонятно, — говорят работники предприятия.

Сейчас, по словам наших читателей, ситуация на предприятии не изменилась.

— Компонентов не хватает. Работаем на остатках, тех для кого работы уже нет и у кого нет отпусков пока привлекаем к уборке территории и ремонтным работам. К проблемам доставки компонентов теперь добавились и проблемы с их оплатой, — говорят сотрудники.

Витебское предприятие «Модерн-Экспо» временно остановило производство

Как рассказали сотрудники предприятия «Модерн-Экспо», которое находится в Витебске, через несколько дней после начала российского вторжения в Украину производство остановилось.

Эта компания входит в группу Modern Expo. Оно производит оборудование для предприятий, магазинов и складов.

— Наш завод — это филиал предприятия, главное производство и центральный офис находятся в Луцке, Украина. Когда началась война, через пару дней остановили производство, но на работу надо было приходить все равно. Как вариант, можно было взять отпуск за свой счет. Потом принесли приказ, что с 4 марта и предварительно до 21 марта мы ушли на 2/3 оклада, но на работу ходить уже не нужно. Слышал среди работников, что с несколькими сотрудниками уже не продлили контракт. Больше от руководства вестей пока нет, — говорит один из работников. — На предприятии работает несколько сотен человек в четыре смены. Когда завод заработает, то, скорее всего, останется три смены.

Гомельский Химзавод сокращает производство и занятость рабочих

Как сообщает издание «Флагшток» ОАО «Гомельский химический завод» сокращает производство и занятость рабочих.

Из-за начала войны России в Украине «Химзавод» лишился своего основного рынка сбыта. С 9 марта рабочие заняты в производстве на 1/3 меньше: заводские склады переполнены.

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