Энергосистема Украины подключилась к европейской

Энергосистема Украины подключилась к европейской2
- 16.03.2022, 22:16
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Это произошло на год раньше запланированного.
Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E. Об этом сообщается на сайтах Минэнерго Украины и европейской энергосистемы.
"Сегодня на энергетической карте Украина стала частью ЕС. Наша энергосистема теперь является частью объединенной энергосистемы Европы", – сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он отметил, что это произошло на год раньше запланированного.
Continental Europe successful synchronisation with Ukraine and Moldova power systems https://t.co/4seZmrbC4d— ENTSO-E (@ENTSO_E) March 16, 2022
Галущенко напомнил, что национальная энергосистема отсоединилась от систем России и Беларуси 24 февраля, за несколько часов до начала войны.
В министерстве подчеркнули, что ОЭС Украины доказала свою надежность и стабильность, проработав изолированно 21 день вместо запланированных трех.
Пресс-служба ENTSO-E уточнила, что с 16 марта началась пробная синхронизация континентально-европейской энергосистемы с энергосистемами Украины и Молдовы. "Это ускорение проекта синхронизации, продолжающегося с 2017 года, стало возможным благодаря ранее проведенным исследованиям и принятию мер по снижению рисков", – говорится в сообщении.
Объединение систем прокомментировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в 🇪🇺, а європейська – в 🇺🇦. Дякую членам 🇪🇺, особисто @vonderleyen, @KadriSimson і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину", – написал он.
Президент поблагодарил членов Евросоюза, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон "и всех, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема".