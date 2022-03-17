Беларусь отстранили от чемпионата Европы по летним видам спорта 17.03.2022, 0:06

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Первенство должно пройти в Мюнхене в августе.

Беларусь и Россию отстранили от объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Об этом сообщает его оргкомитет, который ссылается на решение девяти федераций. Первенство должно пройти в Мюнхене в августе. Белорусских и российских спортсменов, официальных лиц там не хотят видеть из-за войны в Украине.

В чемпионате предусмотрены соревнования по спортивной гимнастике, лёгкой атлетике, велоспорту, настольному теннису, пляжному волейболу, триатлону, академической гребле и т. д.

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