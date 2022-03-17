Вся Украина поднялась против российских захватчиков (онлайн) 1 17.03.2022, 8:10

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(Обновляется) 22-й день войны.

ВСУ и войска территориальной обороны уже 22 дня останавливают российские войска. Основные бои продолжаются на южном и восточном направлениях. России не удалось достигнуть основных целей военной кампании.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 22-х суток войны. Что происходило в Украине 16-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:14 В Харьковской области украинские бойцы в ходе разведки подбили полный «Урал» оккупантов.

9:08 В МИД Франции не верят в результативность переговоров России и Украины. Там считают, что страна-агрессор лишь симулирует процесс переговоров.

8:50 В Мерефе на Харьковщине в результате российских обстрелов разрушены школа и дом культуры, повреждены жилые дома.

8:44 США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе, пишет Русская служба BBC.

В группу вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает американский минфин. Члены группы получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

8:36 Мэра Мелитополя Ивана Федорова, который находился в плену РФ, обменяли на девять русских солдат-срочников 2002-2003 годов рождения.

8:29 «Пацанов дох*ра потеряли. Внатуре дох*ра». Русские оккупанты жалуются на Путина и признают крупные потери.

8:24 Оценка Пентагона: Россия потеряла в войне с Украиной более 7 тысяч солдат. ВСУ приводят цифру в 14 тысяч. В любом случае, это катастрофические потери, которые и близко не стоят с теми цифрами, о которых говорят в Минобороне РФ.

8:17 Ночью над Киевом было сбито еще 2 самолета российских оккупантов. Об этом сообщил глава ВСУ Валерий Залужный.

8:16 В Дарницком районе Киева осколки сбитой ракеты упали на многоэтажку.

По предварительной информации, один человек погиб, три пострадали.

8:12 Российские военные с начала войны против Украины обстреляли ракетами в Черном море три корабля под панамским флагом, пишет Reuters со ссылкой на Морское управление Панамы.

8:11 Оперативная информация по состоянию на 07:00 (по минскому времени) 17 марта по российскому вторжению в Украину.

В течение суток украинскими защитниками был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

За предыдущие сутки уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован

00:57 С помощью беспилотника защитники Украины зафиксировали выстрел из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который осуществили оккупанты. Этого оказалось достаточно, чтобы информацию о расположении врага передали артиллерии. И уже та уничтожила русских захватчиков с их техникой.

00:51 Украинские воины ликвидировали российского летчика, заместителя командира авиационного полка Олега Червова.

00:44 На Сумщине, в пойме реки завязло в грязи 4 танка оккупантов.

00:23 Беларусь и Россию отстранили от объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

00:06 В Борисполе 5-классник пришел записаться в тероборону.

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