В Литве задержали фуру с белорусскими контрабандными сигаретами на два миллиона евро 11 17.03.2022, 10:46

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По документам грузовик перевозил 23 тонны керамзита.

Офицеры уголовной службы таможни Литвы вечером 13 марта проверяли грузовики на границе с Польшей возле бывшего пограничного пункта Кальвария. В одной из фур обнаружили крупный груз белорусских контрабандных сигарет, сообщает таможня.

Грузовик следовал из Эстонии в Польшу и по документам перевозил 23 тонны керамзита. Однако когда таможенники заглянули в кузов, то вместо керамзита обнаружили в мешках коробки с сигаретами. Всего было найдено, по предварительной информации, около 500 тыс. пачек. Стоимость груза, с учетом налогов, составила бы около 2 млн евро.

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