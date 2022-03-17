Экономист: Наличные доллары и евро скоро пропадут из белорусских обменников 17.03.2022, 11:54

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На черном рынке курсы валют вырастут «до небес».

Белорусские власти заявили, что месте с руководством России решили отказаться от доллара в расчетах за энергоресурсы. Тем временем белорусские банки вводят очередные ограничения, в том числе по обмену валюты, конверсии, снятию долларов и евро с карточек.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: остановился ли курс белорусского рубля в падении и что с ним будет дальше?

«Идет девальвация белорусского рубля, повода для радости нет»

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отметил, что на самом деле падение курса белорусского рубля 16 марта не остановилось.

«Потому как стоимость валютной корзины, куда также входит российский рубль, выросла на 0,5%. С начала года валютная корзина выросла почти на 7%. В последний раз ее стоимость снизилась на торгах 3 марта. Это говорит о девальвации белорусского рубля, повода для радости нет», – сказал Иосуб.

Но почему доллар и евро пусть символически, но немного снизились?

«Дело в укреплении российского рубля к иностранным валютам, которое связано с беспрецедентными административными мерами по сдерживанию падения российской валюты. Это и обязательная продажа валютной выручки в размере 80%, и запрет на покупку наличной валюты населением, и комиссия в 12% при покупке безналичной валюты. Вместе с тем речи о том, что российский рубль вернется к довоенному уровню, не идет», – отметил Иосуб.

Чего ожидать дальше? Так и будут белорусы покупать доллар в обменниках по 4 рубля?

«Будут, пока доллар по 4 рубля есть – думаю, это продлится не очень долго. До тех пор, пока США не объявят официально о запрете поставок наличного доллара в Беларусь (евро, напомним, уже запрещено поставлять – UDF)», – считает Иосуб.

Дальше эксперт видит два варианта.

«Либо курс будет беспрепятственно расти, либо его попытаются заморозить, но наличная валюта очень быстро пропадет из обменников. Запретительные меры приведут к тотальному дефициту наличной валюты. А, значит, спустя время с учетом черного рынка ее курс вырастет в любом случае», – полагает Иосуб.

Власти России и Беларуси договорились отказаться от доллара в расчетах за энергоресурсы. Что это значит?

«Много лет белорусское руководство мечтало о том, чтобы платить за энергоносители в российских рублях. Но пока непонятно, откуда у них возьмутся эти российские рубли. По итогам прошлого года дефицит торговли с РФ товарами и услугами для Беларуси составил чуть больше 6 миллиардов долларов. То есть Беларусь покупает в России больше, чем продает туда. Поэтому непонятно, где власти возьмут российские рубли, чтобы оплачивать им товары из РФ», – сказал Иосуб.

«Еще не наступил эффект введения новых санкций»

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич отметил, что хороших новостей для белорусского рубля пока нет.

«В целом падение курса белорусского рубля пока продолжается, и оно стабильное. Результаты торгов одного дня – не показатель. Возможно, сказывается некоторое снижение спроса на валюту со стороны бизнеса (из-за санкций возникла растерянность, что делать дальше) и населения, у которого из-за роста цен нет лишних денег. Возможно, курс временно и стабилизируется, но это вовсе не означает что надолго: еще не наступил эффект введения новых санкций. С учетом всей неясности ситуации стоит немного пождать, чтобы делать дальнейшие прогнозы о курсе белорусского рубля», – считает Богданкевич.

Скажутся ли на курсе ограничения по продаже валюты?

«Это один из факторов, пусть и не самый главный, что курс доллара, скорее всего, продолжит расти», – полагает Богданкевич.

Что делать гражданам, у которых на сегодня все еще есть немалая сумма в белорусских рублях? Стоит ли бежать в обменник и покупать доллар за 4 рубля?

«Возможно, бежать в обменник уже поздно. Курс сильно обесценился, упав с 2,5 рубля за доллар. Нужно искать другие пути, вкладывать в иные активы, строительство жилья», – сказал Богданкевич.

Он добавил:

«В любом случае деньги будут обесцениваться из-за напряженной экономической ситуации. Пока Россия спасает белорусскую экономику, но трудно сказать, как будет дальше с учетом того, что сама РФ на грани коллапса из-за увеличивающихся санкций. Я слышал заявления в духе «погасим внешние долги белорусскими рублями» и удивляюсь: кто же их примет, наши рубли?».

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