Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом»1
- 17.03.2022, 17:14
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Агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.
Правящий совет Европейского космического агентства (ESA) отказался продолжать сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«Правящий совет ESA, собравшийся в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию, возникшую в связи с войной в Украине в отношении ExoMars, и единогласно признал нынешнюю невозможность осуществления текущего сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии марсохода ExoMars», - говорится в сообщении.
В то же время агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.