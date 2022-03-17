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Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом»

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  • 17.03.2022, 17:14
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Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом»

Агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.

Правящий совет Европейского космического агентства (ESA) отказался продолжать сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Правящий совет ESA, собравшийся в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию, возникшую в связи с войной в Украине в отношении ExoMars, и единогласно признал нынешнюю невозможность осуществления текущего сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии марсохода ExoMars», - говорится в сообщении.

В то же время агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.

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