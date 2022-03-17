Дезертировавший в Беларусь польский солдат Чечко найден мертвым 17.03.2022, 17:24

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Его обнаружили повешенным в Минске.

Следственный комитет сообщает, что 17 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске.

— Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия, — проинформировала пресс-служба ведомства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.

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