Дезертировавший в Беларусь польский солдат Чечко найден мертвым
- 17.03.2022, 17:24
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Его обнаружили повешенным в Минске.
Следственный комитет сообщает, что 17 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске.
— Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия, — проинформировала пресс-служба ведомства.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.
Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.