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Дезертировавший в Беларусь польский солдат Чечко найден мертвым

  • 17.03.2022, 17:24
  • 4,578
Дезертировавший в Беларусь польский солдат Чечко найден мертвым

Его обнаружили повешенным в Минске.

Следственный комитет сообщает, что 17 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске.

— Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия, — проинформировала пресс-служба ведомства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.

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