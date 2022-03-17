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Канада ввела санкции против 22 белорусских полковников и генералов

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  • 17.03.2022, 18:11
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Канада ввела санкции против 22 белорусских полковников и генералов

Канада посылает режим четкий сигнал как сообщникам Путина.

Канада ввела санкции против 22 белорусских полковников и генералов, сообщает МИД этой страны. Две недели назад они попали в «черный список» Евросоюза.

Канадское ведомство подчеркивает, что это ответ на причастность режима Лукашенко к незаконному и неоправданному вторжению Владимира Путина в Украину.

Что касается белорусских военных, то их наказали за то, что они «поддержали нападение, в частности, позволив своей стране послужить стартовой площадкой для российского вторжения». Их фамилии можно увидеть здесь.

Канада таким образом посылает властям Беларуси четкий сигнал как сообщникам президента Путина.

Накануне стало известно, что Канада закрывает свое воздушное пространство для Беларуси.

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