Visa и Mastercard прекращают работу с белорусским «Сбербанком 17.03.2022, 19:39

Платежные системы прекратят работу с 19 марта.

Платежные системы Visa и Mastercard с 19 марта 2022 года ограничат работу с белорусским Сбербанком, в связи с чем их карты, эмитированные банком, перестанут работать за границей, сообщает пресс-служба банка.

Уточняется, что карты клиентов продолжат работать в Беларуси, по ним «можно будет совершать все операции». Пресс-служба объясняет, что это возможно благодаря тому, что на территории Беларуси «все платежи проходят через Национальный процессинговый центр и независимы от иностранных платежных систем».

За рубежом работа карт Visa и Mastercard будет ограничена, в связи с чем клиентам, находящимся не в Беларуси, рекомендуют снять наличные и заранее оплатить крупные расходы.

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