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С начала войны в Украину вернулись более 320 тысяч человек

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  • 17.03.2022, 20:30
  • 4,176
С начала войны в Украину вернулись более 320 тысяч человек

Украинцы возвращаются защищать свою родину.

С начала открытой вооруженной агрессии РФ против Украины на родину вернулось более 320 тыс. украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Большинство из тех, кто вернулся в страну – мужчины, подчеркивают пограничники.

«Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди», – отметил один из украинцев, прибывший из Польши.

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