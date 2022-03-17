С начала войны в Украину вернулись более 320 тысяч человек

С начала войны в Украину вернулись более 320 тысяч человек3
- 17.03.2022, 20:30
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Украинцы возвращаются защищать свою родину.
С начала открытой вооруженной агрессии РФ против Украины на родину вернулось более 320 тыс. украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
Большинство из тех, кто вернулся в страну – мужчины, подчеркивают пограничники.
«Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди», – отметил один из украинцев, прибывший из Польши.