Российские суда не смогут выйти в море 19 17.03.2022, 22:53

18,786

Им отключили обновления навигационных карт.

Российские суда вскоре не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять все свои продукты и сервисы в РФ, а именно — электронные навигационные карты.

Большинство российских судов используют электронные навигационные карты C-MAP. До недавнего времени их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине, сообщает Black Sea News.

«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море. Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой», — рассказал гендиректор российской компании НавМарин, член рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике Навигационные приборы Алексей Мигалин.

Окончание лицензии на картографическую продукцию может произойти во время перевозки груза. Если на судах есть комплект бумажных карт и они откорректированы, то безопасность плавания все-таки будет соблюдена.

«На сегодняшний день ситуация с обновлением электронных карт — это реальная проблема. И она стоит очень остро, потому что суда под российским флагом будут оставаться в иностранных портах, в отношении них будут вводиться различного рода санкции и в конечном итоге это может привести к конфискации судна», — добавил Мигалин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».