WP: Украина побеждает Россию в информационной войне 3 18.03.2022, 0:47

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Это ключ к получению поддержки от союзников.

Американские эксперты считают, что Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне. В частности, это показало выступление украинского президента Украины Владимира Зеленского перед американским Конгрессом.

Об этом сообщает The Washington Post .

Выступая перед Конгрессом, Зеленский показал американским законодательствам видеоролик с последствиями российской агрессии против Украины - уничтоженные города, раненые дети и братские могилы. Это позволило украинским властям заручиться поддержкой Конгресса и усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

Как отметил автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон Макфейт, в информационной войне начала побеждать Украина, что позволяет получить еще больше помощи.

"Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает информационную войну. Это ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - пояснил он.

Кроме того, в представители НАТО отмечают психологические операции, которые проводит Украина. В частности, публикация видеороликов с захваченными в плен российскими военными.

"Они прекрасно разбираются в стратегической связи - средствах массовой информации, информационных операциях, а также психологических операциях. Я надеюсь, что западные страны возьмут с них пример", - сказал высокопоставленный представитель НАТО.

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