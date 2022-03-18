Дмитрий Бондаренко: Украина обязательно победит, если не поддастся на уловки Путина 11 18.03.2022, 8:13

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Вслед за режимом в России посыпется и белорусский.

В интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко выразил мнение, что события в Украине станут шансом для белорусского народа в борьбе с диктатурой.

— Какие промежуточные итоги трехнедельного противостояния украинского народа против российских агрессоров можно подвести?

— Можно сказать, что после 24 февраля началась новая эпоха. Потому что в XXI веке не было такой серьезной войны на европейском континенте. Хотя был и захват Крыма, и оккупация Донбасса, тем не менее, таких сатанинских действий от путинской России мир все-таки не ожидал. Но Запад эту угрозу принял и дал на нее коллективный и решительный ответ.

Если говорить о самой военной операции, то эти три недели войны показали слабость российской армии, связанную с ее технологической отсталостью. Российские солдаты просто были обмануты и при вхождении в Украину не ожидали такого сопротивления, не имели никакой мотивации решительно воевать.

Мир был удивлен уровнем действий украинской армии, сплоченностью украинского народа, хотя мы все знали, какая там шла острая политическая борьба, какая шла критика власти с различных сторон, но в момент испытания украинский народ сплотился и вместе с армией смог остановить атакующие орды россиян, показать, что украинская армия может действовать на высоком профессиональном уровне, что эти годы после первой агрессии, эти восемь лет, военное руководство Украины использовало для создания действительно дееспособной армии.

— Украина победит в этой войне?

— Уверен, что Украина победит, если не будет добиваться мирных соглашений любой ценой. Потому что мы видим, что Россия копирует, повторяет свои действия в Сирии, а мы помним, что в момент начала переговоров под патронажем России и с участием Ирана диктатор Асад контролировал примерно 20 процентов территории Сирии. После начала этих переговоров, которые сопровождались страшными бомбежками с воздуха российской авиацией и зверскими действия вооруженных сил проиранских группировок на территории Сирии, ситуация привела к тому, что сегодня Асад контролирует 70 процентов сирийской территории. Погибли сотни тысяч человек, появились миллионы беженцев.

При всем том ужасе, который творит Россия, нельзя ей верить и идти на переговоры любой ценой, потому что она будет это жестко использовать в своих целях. Если же Украина будет решительна и последовательна как сейчас, тогда она получит всю мировую поддержку. Думаю, что и военная поддержка будет усиливаться со стороны цивилизованного мира и тогда победа Украины может быть весьма близкой и разгромной для России, потому что решительность украинской армии и сильная поддержка Запада могут привести к падению путинского режима в России в самое ближайшее время, в течение буквально нескольких месяцев.

— Насколько сильно ударят по экономике РФ санкции, которые были введены и какие последствия они могут иметь для самого Кремля?

— Я как-то разговаривал с одним из польских экспертов, еще во время первой агрессии, и он говорил, что Путин не глупый человек, как он может начать войну в XXI веке, потому что сегодня в мире правит не геополитика, а геоэкономика. Мой прогноз тогда был, что Путин все равно будет воевать и не остановится.

Но надеюсь, что геоэкономика победит сейчас, потому что не может страна, которая располагает ВВП в размере 1,7 процентов от мировой экономики воевать против всего мира. Санкции уже ударили страшнейшим образом по экономике России.

Мы видим, как закрываются фирмы, как сотни тысяч, миллионы россиян остаются без работы, что арестован золотовалютный запас России. И моральный аспект в экономике оказывается также очень важным. Уход мировых корпораций с российского рынка наносит еще, может быть, больший удар, чем санкции, которые организованы правительствами демократических стран.

Российские олигархи поняли, что Путин не только не является гарантом их интересов, но и является их личным врагом, потому что буквально за несколько дней многие из них превратились в нищих, потеряли сотни миллиардов долларов и их богатство на Западе просто арестовано. Так как в России все равно олигархический режим, думаю, крупный бизнес в конце концов просто сбросит эту обезумевшую кремлевскую группировку.

— Как себя будет вести Китай в этой ситуации?

— Я раньше говорил, что Россия сегодня — это обезьяна, которая таскает горящие каштаны из огня для Китая, потому что Китай находится в острой конкуренции с США. В ближайшие 20 лет будет происходить острая борьба за мировую гегемонию. Останутся ли этим мировым гегемоном США или станет Китай?

Пока Китай не может стать первой державой мира, но он прощупывает почву. У Путина нет выхода, потому что в начале своего правления он имел экономику в России, превышающую ВВП Китая, а сегодня экономика России — это 1/11 Китая.

Экономика Китая такова, что его основным партнером является ЕС. На начальном этапе он планировал с Евросоюзом новый «шелковый путь», который проходил бы через территорию России, Беларуси и Украины. Сейчас Путин практически ударил по интересам Китая. Таскал бы и таскал каштаны, но все-таки не такой ценой.

Мне кажется, что Китай в настоящее время не пойдет на войну со всем миром, с США, с Евросоюзом, с Японией. Он просто к этому не готов. И для него предпочтительно посмотреть, что будет с Россией в результате этой войны. Как минимум, Китай надеется, что он не проиграет, потому что в случае поражения России и возможного ее распада к его услугам будут Сибирь и Дальный Восток Российской Федерации. Вместо того, чтобы Кремлю искать союзников на Западе для защиты своих самых лакомых кусочков, где находится вся таблица Менделеева, россияне почему-то поперли против всего мира.

— Как участие Лукашенко в агрессии против Украины повлияет на его режим?

— Лукашенко пошел ва-банк, у него не было выхода, потому что Путин его спас в 2020 году и именно поэтому была предоставлена территория для агрессии. У нас есть информация, что и белорусские артиллеристы участвовали в обстреле украинской территории. Летчики принимали участие, силы специального назначения, небольшие подразделения были на территории Украины и даже заходили мотострелковые части, но они вынуждены были вернуться, потому что белорусские солдаты отказывались воевать.

Cегодня режим Лукашенко попал под санкции, попал под последствия санкций против России, и судьба Лукашенко тесно связана с судьбой Путина. Думаю, что в ближайшее время у режима будут катастрофические проблемы. И уже у Лукашенко пропетлять, как это было в 2014 году, не получится, потому что все называют его режим соучастником агрессии против Украины.

— Каковы еще причины того, что диктатор побоялся полноценно задействовать белорусских солдат во вторжении в Украину?

— Говорят, что Лукашенко не отправляет войска. Нет, Лукашенко отдал приказ о вступлении войск, но его саботировали как генералы, так и офицеры на среднем уровне. А причина в том, что белорусская армия состоит из молодых людей, которые активно участвуют в протестах против Лукашенко и против белорусской диктатуры.

Существует реальная угроза для диктатуры, а для нас возможность, что вооруженные силы Беларуси выступят против Лукашенко и российских войск. Но я хотел бы сказать, что это не случилось само собой, в этом разница между россиянами и белорусами. Реальная оценка белорусами войны в Украине связана с хорошей работой белорусских журналистов, независимых медиа и многих белорусских блогеров.

Потому что в России были неплохие либеральные медиа, но в целом большинство населения жило только российской пропагандой. Степень понимания реального положения дел, войны в Украине в Беларуси на порядок выше, чем в России. Поэтому сегодня белорусы (в том числе и в армии) имеют возможность получать правдивую информацию из различных источников, пускай не самым простым способом, но благодаря этому абсолютное большинство белорусов на стороне сражающейся за свободу и независимость Украины.

— Что сегодня могут сделать белорусы, чтобы помочь Украине и приблизить свою свободу?

— Делать то, что делают. Необходимо помогать прямым финансовым путем Вооруженным силам Украины и гуманитарным организациям в Украине. Для этого есть специальные счета и белорусы, особенно те, кто имеют зарубежные счета, бизнес за рубежом, могут оказывать прямую помощь Вооруженным силам Украины.

Знаю, что белорусская диаспора во всем мире помогает украинским беженцам всем, чем может: от акций протеста до волонтерства, помощи украинцам. Знаю, что сотни, тысячи белорусов в Польше приезжали на границу на своих автомобилях, перевозили в места нового жительства украинцев, участвуют как волонтеры в работе различных гуманитарных организаций: и польских, и международных, всячески помогают в акциях солидарности по всей стране.

Конечно, те, кто чувствует в себе силы, кто имеет здоровье, имеет воинскую специальность, могут отправиться сражаться в Украину напрямую, как делают это бойцы добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского в Украине, а также белорусы, сражающиеся в других подразделениях ВСУ, Национальной гвардии и Территориальной обороны Украины.

Потому что лозунг «За вашу и нашу свободу!» как никогда актуален. За нас нашу работу и часть нашей борьбы никто не сделает.

Я прогнозирую, что экономическая ситуация будет ухудшаться в России и еще быстрее — в Беларуси. В связи с тем, что миллион белорусов потеряет свои рабочие места и очень сильно потеряют уровень доходов, нам необходимо быть готовым к всеобщей забастовке. Это неизбежная часть, но она будет уже вызвана не экономическими причинами, а это будет политическая забастовка с требованием отставки Лукашенко и ухода российских войск. Это вполне возможно.

Если в 1990-х годах за независимость Беларуси во многом сражались чеченцы, и тогда Россия побоялась оккупировать Беларусь и полностью ее захватить, то сейчас за нашу свободу сражаются украинцы, но наша борьба еще впереди, мы должны будем сделать эти решительные шаги. В этой ситуации желательно, чтобы это обошлось без большой крови и без территориальных потерь.

В тот момент, когда начнет сыпаться путинский режим в России, соответственно, будет сыпаться и режим в Беларуси. Это, на мой взгляд, не дело далекой перспективы, все это произойдет в этом году и надо быть к этому готовым, надо быть сплоченными, надо учиться сплоченности у украинцев, помогать нашим создаваемым вооруженным формированиям, вести работу со своими соседями, особенно с теми, кто связан с Вооруженными силами, у кого есть такая возможность, а также готовиться к нашей белорусской битве.

Затем, думаю, что после падения путинского режима нам надо будет вместе с Украиной быстро вступать в Европейский союз и, скорее всего, в НАТО. Тогда не будет уже необходимости делать ставку на каких-то пророссийских политиков, потому что Россия будет занята своими проблемами и ей просто будет не до Украины и не до Беларуси.

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