Битва за Украину продолжается (онлайн) 1 18.03.2022, 8:20

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(Обновляется) Основные события 23-го дня войны.

Украинцы 23-ий день мужественно противостоят российскому вторжению. Российские оккупанты несут серьезные потери. Только за минувшие сутки было поражено 14 воздушных целей: 7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты. У врага есть проблемы с обеспечением подразделений. Фиксируются случаи дезертирства.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 23-их суток войны. Что происходило в Украине 17-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10;22 В Минобороны Украины подсчитали безвозвратные потери российских оккупантов. Более 14 тысяч россиян отправились на тот свет.

10:16 Aгентство S&P понизило кредитный рейтинг России до категории «дефолт более чем вероятен». Рейтинг понизился с категории «CCC» — до категории «СС».

10:10 Перехвачен еще один разговор оккупанта. Российский военный спрашивает, привезли ли в бригаду гробы с телами. И уточняет, что ликвидированных - 160 человек.

10:03 Европейские политики выдвинули украинцев и Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

09:58 Российские оккупанты обстреляли жилой квартал Киева в районе Подола.

09:47 Украинский воин исполнил гимн на скрипке.

09:41 Ракеты оккупантов ударили по авиаремонтному заводу во Львове. От ударов здания завода были уничтожены, жертв нет, работают спасатели, —сообщил мэр города Львова.

09:35 Белорусские автоперевозчики рассказали, во что их работа превратилась за последние три недели и какие прогнозы на будущее.

09:27 Украинская "Стугна" в деле:

09:20 С начала войны из Украины уехали более 3,1 млн человек, 90% из которых составляют женщины и дети, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель Верховного комиссара по делам беженцев Рауф Мазу.

«Сегодня по скорости роста количества беженцев это самый большой кризис со времен Второй Мировой войны», - сказал он.

09:14 В Украине даже дети понимают, что сейчас самое важное — это помощь Вооруженным силам Украины. Так, на Сумщине 6-летний мальчик отдал свой долгожданный квадрокоптер, который ему подарил отец на день рождения.

09:08 Президент Украины в традиционном утреннем видео обратился к городам-героям.

09:01 Эта семья под Николаевом прославилась в Cети, выгнав российских оккупантов из своего двора. Немного деталей этого бесстрашного поступка.

08:56 В центре Лондоне прошла ежедневная акция в поддержку Украины. В ней участвовали и белорусы с национальными флагами.

08:48 Пентагон заявил, что украинская армия установила рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin. На 112 выстрелов – 100 точных попаданий в цель.

08:42 90% города Мариуполь разрушены в результате обстрелов путинских солдат. Россияне держат мариупольцев в заложниках, блокируя гуманитарные коридоры. В городе нет света, газа и тепла.

08:36 Утром во Львове прозвучали три взрыва, над городом поднимается черный дым.

08:30 Австралия вводит санкции против 11 банков РФ и двух российских предпринимателей. Въезд в страну запрещен Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу.

Старейший банк США — Bank of New York Mellon — приостановил инвестиции в российские ценные бумаги и передал Украине 1 млн долларов гуманитарной помощи. Япония вводит новые санкции против 15 частных лиц и 9 российских компаний.

08:24 Группа ССО Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. Точным огнем из NLAW ликвидирован российский «Тигр», также дистанционным подрывом ТМ-62 уничтожен БТР-82 с десантом.

08:20 В интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко выразил мнение, что события в Украине станут шансом для белорусского народа в борьбе с диктатурой.

08:09 Активные контратаки вооруженных сил Украины и проблемы с материально-техническим обеспечением армии РФ ограничивают наступательные возможности России, отмечают в британской разведке.

08:05 За минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 воздушных целей российских оккупантов.

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