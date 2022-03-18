«Работаем на поддержание штанов» 9 18.03.2022, 9:01

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Автоперевозчики рассказали, во что сейчас превратился их бизнес.

«Работаем в ноль» и «нас похоронили» — так характеризуют сегодняшнее положение дел на рынке международные автоперевозчики грузов из Беларуси. Вина этому — война в Украине, санкции в отношении нашей страны и России. Бизнесмены (их имена изменены) рассказали zerkalo.io о том, во что их работа превратилась за последние три недели и какие у них прогнозы на будущее. Спойлер — они не радужные. В то же время БАМАП заявляет, что они и министерства работают над «мерами поддержки».

«Работаем на поддержание штанов»

Руководитель небольшой белорусской компании по грузоперевозкам Алла сообщила, что она «почувствовала неладное» еще в конце января — в это время перевозчики обычно «гуляют», а цены на фрахты низкие.

— Но в этом году стоимость перевозки была выше в два-два с половиной раза. Так, если в 2021 году перевозка из Вильнюса в Москву стоила максимум 1250 евро (на простой груз в 20 тонн), то в этом году ставка доходила до 3100 евро. При этом машин катастрофически не хватало, а колейки были огромные. Кто-то радовался, а меня это очень насторожило.

Алла вспоминает, что все говорили о том, что очереди из-за того, что таможня плохо работает, к тому же у Беларуси с Польшей и Литвой с 2020 года напряженные отношения. А сегодня она предполагает, что большой спрос и очереди на границах были из-за того, что грузопоток из России в ЕС был увеличен — «некоторые люди знали, что что-то будет».

Женщина отметила, что сейчас в их бизнесе «останавливается все», но большей информацией она обладает по литовскому направлению — на нем компания работает около 20 лет.

— После того, как в Украине началась война и Европа ввела санкции в отношении РФ, перевозки из Литвы в Россию обнулились буквально через два дня. Еще некоторое время мы жили на экспорте — возили груз в ЕС, но и тут появились сложности из-за того, что под запрет попадали все новые группы товаров, — рассказала Алла.

Перевозчик рассказала о случае, который недавно произошел у коллег из смежной фирмы: их фура ехала в Словакию и уже доехала до пункта таможенного оформления, но процедуру таможенной очистки так и не прошла — товар, который был в полуприцепе попал в список санкционных буквально несколько часов назад.

— Декларации им перечеркнули, а фуру развернули обратно. Санкционный список обновляется очень быстро, например, определенный товар разрешен к перемещению в тот момент, когда грузовик выезжает с места загрузки, а через несколько часов он уже под запретом. Никто не даст гарантии, что груз будет доставлен.

Появились проблемы с расчетами, например, с компанией Аллы не могут рассчитаться литовские заказчики, причем сумма значительная — полуторамесячный оборот фирмы.

Сейчас перевозчик практически полностью приостановил свою работу, загружена лишь одна машина из четырех — она повезет экспорт. Разгружать его будут на литовском складе, хотя сейчас они полностью забиты — товары не успевают развозить, но Алла надеется, что за выходные там все же появятся свободные места для груза.

— То, чем мы сейчас занимаемся — не бизнес, а работа на поддержание штанов и выплату зарплаты водителям, нельзя чтобы они разбежались. Убытков у нас пока нет, но рентабельность нулевая.

Женщина не берется рассуждать о перспективах на рынке грузоперевозок, говорит — «находимся в ожидании». Она считает, что для россиян может открыться рынок Китая — там хорошие ставки.

— Из белорусов в Китай поедут единицы — нас туда не пустят. Остается надеяться, что война закончится, страны договорятся и транспорт поедет снова.

«Нас просто похоронили»

— Мы всегда были как между двух огней, но старались выживать, адаптировались к изменяющимся условиям. А с началом войны в Украине власти Беларуси вбили последний гвоздь в гроб, в который уложили бизнес грузоперевозок. Теперь направление ЕС для нас закрыто из-за санкций, нормальный рынок ушел, деньги заработать нельзя, нет возможности обновлять автопарк, да и вообще развиваться, перспектив никаких, — считает Денис, еще один представитель белорусского рынка автоперевозчиков из региона.

Перевозчик критически относится к убеждениям властей России и Беларуси о том, что в этой ситуации Европа потеряет больше. По сведениям бизнесмена, Польша, с которой он работал много лет, 90% грузов отправляла по ЕС и всего 10% в ЕАЭС, это говорит о том, что «Европа без нас обойдется».

— Если границы закроют и транзит полностью прекратится, то потеряют от этого все, но Беларусь больше других. У нас нет возможности торговать нефтью и газом, и напрасно некоторые надеются, что Беларусь пригласят как приемного ребенка в семью Путина. Ну, а Россия в этом случае переключится на морские и железнодорожные перевозки.

Мужчина говорит, что некоторые в региональной автомобильной ассоциации, куда входит его фирма, считают, что автогрузоперевозчики переориентируются на рынок ЕАЭС. На его электронную почту уже начали приходить письма из разных министерств и ведомств с грифом «Очень срочно», в котором перевозчиков приглашают в рабочую группу для «внесения предложений» по развитию транзитного потенциала стран ЕАЭС, с направлением транспортного потока в Китай.

— Думаю, что на этом направлении будут работать перевозчики с «прогосударственным» лицом, а мелкий бизнес с одной-двумя машинами скорее всего не смогут приспособиться к таким условиям, — говорит Денис.

Бизнесмен делает очень печальные прогнозы: Россия неохотно будет пускать на свой рынок наших перевозчиков (ведь у них есть свои), контролирующие органы будут штрафовать и создадут невыносимые условия для работы, поднимутся цены на запчасти и их не будет хватать, стоимость фрахтов упадет.

— Люди начнут устраиваться водителями в Европу, переносить туда свой бизнес. Если раньше многие перевозчики уезжали в ЕС на заработки, то сегодня многие уже готовят документы, наводят справки, чтобы переехать туда полностью — они понимают и осознают, что если они останутся, то в Беларуси их ждут очень сложные времена. Самое досадное для всех: вернуть как было уже нельзя.

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