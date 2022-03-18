Гомельский химзавод частично остановил производство 1 18.03.2022, 10:03

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Часть людей отправлена в вынужденный «отпуск».

Гомельский химзавод отправил часть людей в отпуск из-за войны в Украине. Значительная часть продукции этого завода поставлялась в Украину, сообщает «Радыё Свабода».

«Что касается цехов, которые производили продукцию для украинских полей, там действительно прошла вынужденная «оптимизация». Уточню, часть сотрудников воспользовалась «социальным отпуском», - сообщил в интервью «Гомельским ведомостям» заместитель директора предприятия по экономике и финансам Максим Манько.

Доля украинского рынка в валютных поступлениях завода составляла около 79%.

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