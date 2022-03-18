«За ночь ламинат подорожал на 17 рублей» 6 18.03.2022, 10:34

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Что сейчас происходит в строительных магазинах Минска?

Вот уже несколько недель белорусов держит в напряжении резкий скачок курса доллара. Тем, кто сейчас занимается стройкой дома или делает ремонт, не позавидуешь, ведь ценник на материалы, говорят, растет на глазах. Realt прошелся по магазинам «все для дома» и посмотрел, есть ли там ажиотаж и что происходит с ценами.

ОМА

На шопинг в виде покупателей мы выбрались в будний день после обеда. Решили начать обзор со строительного магазина ОМА по адресу Каменногорская, 118.

Людей было много для этого времени. Большинство посетителей ходят с маленькими корзинками. Тех, кто приехал закупиться материалом, — единицы, но и они не спешат с выбором, лишь медленно двигаются между рядами.

Пустых полок тоже нет. Конечно, есть позиции, которых осталось не так много, но в основном товаров хватает, как по цвету, так и по производителю. Часть ценников обновили на прошлой неделе.

— Цены выросли на материалы процентов на 30%. Все подобные магазины подняли стоимость и, думаю, что ценник будет только расти, — говорит консультант магазина. — Люди закупаются по возможности, ведь рубли обесцениваются. За ночь один вид ламината подорожал на 17 рублей.

Недалеко от журналистов пара выбирала себе мойку. Мужчина работает строителем и тоже заметил, как цены растут со скоростью звука.

— Заказчики по возможности быстро закупаются необходимым материалом, потому что подорожание наблюдаем каждый день. Покупали на одном сайте мешок шпаклевки в 25 кг за 27 рублей. Через два дня он стоил уже 34 рубля.

Специалист уверен, что волноваться стоит не только из-за роста цен, но и из-за того, что в будущем возникнут проблемы с поставками некоторых товаров.

— Сейчас еще дефицита нет, но с покупкой красок и декоративной штукатурки будут сложности. Если брать венецианскую штукатурку, то она вся производится в Европе, российские аналоги по качеству уступают.

«Материк»

Через час журналисты приехали в «Материк» на Притыцкого, 101, рядом со станцией метро «Каменная Горка».

Людей в магазине было в три раза больше, чем в предыдущем. Однако больших закупок также было мало.

В «Материке» много позиций с красным ценником. Почти все консультанты в отделах были заняты посетителями.

На ценниках много февральских дат. Один из консультантов признается, что, вероятно, цены скоро вырастут.

Как и в «ОМА» на прилавках присутствуют товары из разных стран. Девушка интересуется украинской плиткой.

— Ее осталось мало в наличии. Боюсь, что она до нас не доедет, — отвечает консультант.

Пробежавшись по рядам, нельзя сказать, что какая-то секция пользуется большим спросом. Все изменилось, когда мы пришли в отдел с товарами для сада и огорода. Вот тут и правда ажиотаж. У полок с семенами и удобрениями даже сложно пройти.

Такая же ситуация наблюдалась в «Материке» на другом конце города по адресу Независимости, 154 Д.

Консультанты рассказали, что цены выросли примерно на 5 рублей: «Все зависит от доллара. Пойдет вверх он, цены поползут за ним».

Mile

Места на стоянке рядом с магазином Mile на Независимости, 171 в основном пустуют. Посетители прогуливаются между рядами с маленькими корзинками или с небольшими товарами в руках. Задерживаются у отделов с декором, посудой и товарами для сада

У отдела с пиломатериалам журналисты пытались разговорить консультанта, касательно цен на вагонку.

— Скажем так, если брать категорию повыше, то белорусская стала чуть дешевле. Я бы посоветовал не откладывать покупку необходимых товаров, так как дешевле они явно не станут.

***

Цены в магазинах выросли на разный процент. Обойдя все гипермаркеты, журналисты заметили, что некоторые позиции сильно расходятся в стоимости. Поэтому советуют выделить время и посетить несколько магазинов, чтобы реально сэкономить. Вот, например, краска Caparol Samtex 3 2,5 л в ОМА стоит 66,30 рублей, в «Материке» — 55,90 рублей, а в Mile — 70,28 рублей. Лист гипсокартона «Кнауф» с параметрами 12,5*1200*2500 «ОМА» продает за 20,26 рублей, 19,24 рублей она стоит в Mile и 23,20 рублей в «Материке».

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