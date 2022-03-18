На ОАО «Пинскдрев» работы осталось «на три дня»4
- 18.03.2022, 11:57
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Предприятие ощутило нехватку материалов, которые поставлялись из Украины.
Подписчики из Пинска пишут телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом», что сейчас ощущается нехватка материалов, которые раньше поставлялись из Украины. Работников отправляют в отпуск.
— Раньше весь отпуск не давали, давали только 2 недели, у многих годами копились остатки, сейчас дают свободно. Заготовки и древесина была из Украины, в основном бук, сейчас заметны нехватки. По слухам работы осталось (заготовок и.т.д) месяца на два, — пишет подписчик.
А какая ситуация на ваших предприятиях и рабочих местах?