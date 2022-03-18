В России резко вырос спрос на антидепрессанты 4 18.03.2022, 13:00

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Пациенты делают запасы из-за опасений дефицита и роста цен.

Начало военной операции в Украине и новая волна санкций вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России.

С 28 февраля по 6 марта общие продажи этих препаратов в аптеках превысили 525 млн руб. — это более чем в четыре раза больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант».

Пациенты делают запасы из-за опасений дефицита и роста цен, что уже привело к нехватке антидепрессантов и седативных средств в некоторых аптеках на фоне перебоев с логистикой.

За неделю с 28 февраля по 6 марта в российских аптеках продано 577,6 тыс. упаковок антидепрессантов на 525,6 млн руб., сообщили в DSM Group. Показатели превысили аналогичный уровень прошлого года в 3 и 4,4 раза соответственно. Спрос на антидепрессанты вырос больше, чем в целом на лекарства. По данным DSM Group, за год общие продажи препаратов в аптеках на неделю выросли на 53% в упаковках и на 93% в деньгах.

Среди рецептурных антидепрессантов самые продаваемые препараты — импортные.

Также растет спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. Согласно DSM Group, продажи этих групп препаратов за первую неделю марта по сравнению с предыдущим годом увеличились на 88% и 34,7%, до 3,3 млн и 347 тыс. упаковок соответственно. В деньгах оборот вырос в два раза и на 80,8%, до 458,8 млн руб. и 162,5 млн руб.

Самое популярное снотворное — «Ново-пасит» израильской Teva, на который пришлось 18,3% от продаж в сегменте. Среди противотревожных первую строчку с долей 70,9% занимает «Афабазол» от «Атисафарма».

Главный врач Центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филошихин отмечает, что в конце февраля — начале марта произошли психотравмирующие события, которые отразились на психическом здоровье населения. «Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Количество жалоб на тревогу, тревожндепрессивное состояние стало больше», — рассказывает он.

По словам Филошихина, пациенты говорят, что закупили лекарства чуть ли не на год вперед из-за опасений их подорожания или исчезновения.

Также глава Росздравнадзора заявила об ажиотажном спросе на L-тироксин — препарат для лечения заболеваний щитовидной железы.

Алла Самойлова заверила, что у дистрибьюторов и производителей нет проблем с производством и запасами препарата. В ближайшее время L-тироксин вернется в аптечную сеть.

Ранее о том, что в аптеках нет L-тироксина и эутиракса (еще одного препарата от заболеваний щитовидной железы), сообщали СМИ.

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