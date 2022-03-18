«Те, что хотели наступить на Вознесенск едут «грузом 200» 18.03.2022, 14:29

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Украинскими боец «Призрак» рассказал об уничтоженном враге.

Украинские военные продолжают поставлять Россию "грузом 200". В пакетах к родным теперь отправятся российские солдаты, которые хотели наступить на Вознесенск.

Журналисты "Радио Свобода" пообщались с военнослужащим ВСУ с позывным "Призрак". Он и показал то, что осталось от войск РФ, пытавшихся наступить на Вознесенск, передает 24tv.ua.

"Это те, кто хотел наступить на Вознесенск. Теперь едут "грузом 200". По документам видно, что молодые. Здесь сейчас более 10", – отметил он.

Боец добавил, что это тела тех, кто хоть как-то уцелел. Остальные же оккупанты сгорели вместе с техникой. Он жалуется, что по периметру Вознесенского района еще многие лежат. Просто наши бойцы не успевают их собирать.

Отметим, что вражеские войска обошли Николаев и остановились у города Вознесенск, который находится в 90 километрах. ВСУ отбросили оккупантов на нескольких километров. Теперь же совместно с местными и Красным Крестом занимаются восстановлением города, а также подготовкой к возможному очередному наступлению врагов.

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