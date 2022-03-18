Британский военный эксперт: Украина унижает Россию на поле боя

Британский военный эксперт: Украина унижает Россию на поле боя7
- 18.03.2022, 14:34
- 11,054
Оккупанты делают почти все тактические ошибки, которые только можно сделать.
Профессор Майкл Кларк, бывший директор аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), заявил: «Россияне делают почти все тактические ошибки, которые только можно сделать».
Выступая в программе Today на BBC Radio 4, он пояснил: «Они [российские войска] выглядят как силы, которые были абсолютно неподготовлены, которые не продумали, как может выглядеть большая кампания.
Украинцы тормозят продвижение России на всех направлениях и даже ведут сейчас довольно эффективные контратаки. Россияне теряют много техники и войск».
Профессор Кларк говорит, что в Украине есть система командования и управления, которая соответствует «стандартам НАТО», которую создавали с помощью стран НАТО с 2014 года. Атака на авиаремонтный завод во Львове дает понять, что Россияне бьют по инфраструктуре, которая держит украинские самолеты в воздухе, сказал он.