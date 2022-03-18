Британский военный эксперт: Украина унижает Россию на поле боя 7 18.03.2022, 14:34

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Оккупанты делают почти все тактические ошибки, которые только можно сделать.

Профессор Майкл Кларк, бывший директор аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), заявил: «Россияне делают почти все тактические ошибки, которые только можно сделать».

Выступая в программе Today на BBC Radio 4, он пояснил: «Они [российские войска] выглядят как силы, которые были абсолютно неподготовлены, которые не продумали, как может выглядеть большая кампания.

Украинцы тормозят продвижение России на всех направлениях и даже ведут сейчас довольно эффективные контратаки. Россияне теряют много техники и войск».

Профессор Кларк говорит, что в Украине есть система командования и управления, которая соответствует «стандартам НАТО», которую создавали с помощью стран НАТО с 2014 года. Атака на авиаремонтный завод во Львове дает понять, что Россияне бьют по инфраструктуре, которая держит украинские самолеты в воздухе, сказал он.

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