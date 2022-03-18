Чем лучше сейчас закупиться белорусам? 3 18.03.2022, 14:49

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Рекомендации экспертов.

Белорусы сметают сахар с полок, а в магазинах появляются свежеупакованные пачки сахара, сообщают читатели Еврорадио. Выходит, поставляют их сразу с заводов, а не используют складские запасы.

Значит ли это, что пара бежать за последним сахаром в магазин, или стоит присмотреться к другим товарам, узнали у экспертов.

“Сахар берут про запас и на самогон”

На Скидельском сахарном комбинате лаконично отвечают, что “хватает всего”. На Жабинковском сахарном заводе тоже говорят, что всё в порядке.

— Отгрузки идут каждый день, складские запасы позволяют обеспечить всю страну в долгосрочном, причём, периоде. Сахар у нас есть и будет. Мы неплохо сработали в этом году. Произведено ненамного, но больше, чем мы планировали. Не вижу для панических настроений никаких оснований. Это больше ажиотажный спрос, чем потребность белорусов, — говорит специалист Жабинковского завода.

Особенно высок спрос в регионах, рассказывает сопредседатель и директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.

— В столице ажиотажа больше к другим позициям. Часть людей действительно берут сахар про запас. В регионах много берут на самогон.

Неужели раньше для этих нужд сахар не покупали?

— Брали, конечно, но не столько. Теперь водка дорогая и денег нет. С одного килограмма сахара, как известно, получается литр самогона. Вот посчитайте.

Собеседник отмечает, что в прошлом году урожай сахарной свёклы был немного меньше ожидаемого, поэтому и производство должно снизиться. Так белорусы правильно делают, что запасаются сахаром? На самом деле не совсем.

По данным вице-премьера Александра Субботина, для внутреннего рынка нужно около 360 тыс. тонн сахара в год. Беларусь полностью обеспечивает себя сахаром. В прошлом году было ещё и экспортировано 206 тысяч тонн сахара. Теперь экспорт запрещён и весь сахар остаётся в Беларуси.

Предприятия могут удовлетворять даже значительно возросший спрос, но теоретически из-за ажиотажа кому-то может сахара и не хватить. Однако так много сахара белорусы обычно не потребляют, то есть у многих, кто закупился, сахар будет просто лежать.

Возможно, есть смысл покупать про запас, ожидая повышения цены?

— Сахар не дорожает естественным путём. Цены на него объявляет государство как на социально значимый товар. О его запрете вывоза уже объявили. Это говорит о том, что, в принципе, лишнего сахара у нас немного. Поэтому цена будет расти, безусловно, но плавно, — продолжает Виктор Маргелов.

В начале марта комиссия cовмина уже разрешила поднять цену на сахар, но не более чем на 6%. Поэтому сильное подорожание вряд ли будет, хотя это было бы полезно для сахарных заводов.

— Наша цена на сахар на пределе нулевой рентабельности. С точки зрения экономики надо цену поднимать.

Вряд ли много вы сэкономите, если купите тележку сахара. Есть позиции, по которым действительно есть риски, что они пропадут или сильно подорожают. Сахар не стоит хватать. Конечно, если вы не гоните самогон в больших объёмах.

Среди позиций, с которыми действительно могут быть проблемы, — украинская соль. Она производится в Донецкой области и уже стала пропадать с полок. Об этом сообщает не только эксперт, но и покупатели. Беларусь может обеспечить себя солью, но украинская очень хорошо подходит для солений.

— Достаточно ажиотажный спрос на растительное масло. На муку. А сказать, что у нас большие запасы муки, нельзя. Урожай-то был в прошлом году неважный, — говорит Виктор Маргелов.

У соседей разбирают, может, и нам нужно?

Огромный спрос на сахар и в России. В интернете уже появилось много мемов по этому поводу и видео из магазинов, где люди буквально борются за сахар.

Минсельхозпрод России предупреждал, что с сахаром в ЕАЭС могут возникнуть проблемы, но к битвам в магазинах это не должно было привести.

Сахарная паника случилась из-за желания российских властей показать более низкий официальный уровень инфляции, говорит аналитик, основатель портала Sugar.ru Вадим Гомоз.

— В странах Таможенного союза сахара должно было не хватать. И было принято решение об импорте около 700 тысяч тонн сахара в Беларусь, Россию, Киргизию, Армению и Казахстан. Но при нынешней цене рубля вчера импортный сахар стоил по 50 рублей. Сейчас он стоит все 80, а то и 90 рублей. Возникла угроза, что к концу сезона мы столкнёмся с дефицитом сахара, как и полагал Минсельхозпрод буквально месяц назад. И этот дефицит придётся компенсировать за счёт дорогого импорта.

На этом фоне сахар стали скупать. Стоило поднять на него цену. Люди видели бы хотя бы дорогой сахар, но на полках, считает эксперт. Однако в России цены поднялись только на оптовом рынке, а в магазинах остались низкими. Поэтому сахар с полок стали скупать ещё и бизнесы.

— Это и стало первым драйвером ажиотажа на сахарном рынке. А дальше чем больше люди выгребают, тем больше паника. Этот процесс можно остановить только ростом цен на сахар в сетевых магазинах в розницу, — заключает Вадим Гомоз

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