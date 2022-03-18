Командир Брестской десантно-штурмовой бригады: Господа офицеры, остановите войну! 9 18.03.2022, 15:41

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Валерий Сахащик

Легендарный подполковник Валерий Сахащик обратился из Украины к офицерам РФ.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик, находясь в Украине, записал сильное обращение к офицерскому составу армии РФ.

Сайт Charter97.org приводит его полностью:

— Я нахожусь в Украине. Несколько часов назад я въехал в страну с гуманитарным конвоем. Привез истекающему кровью героическому братскому народу помощь от своей компании, от друзей, партнеров, соседей, незнакомых людей, которые случайно узнали, что я сюда собираюсь, и посчитали необходимым подвезти хоть несколько коробок перевязочного материала и консервов.

Я еще не видел войны с ее ужасами, разрушений, погибших и раненых людей. Я только пересек границу. Но я настолько потрясен увиденным на пограничном переходе, что не могу спать которую ночь в комнате хостела, и перед глазами стоит бесконечный поток людей и море людского горя.

Я увидел что-то, что, мог ожидать: компанию белорусских парней-добровольцев, рассказывающих украинскому пограничнику, с кем в Варшаве они согласовывали приезд, и слышавших в ответ очень спокойно и по-доброму — ребята, я позвонил, ответа пока нет, информация еще не дошла, подождите пожалуйста.

Компанию спортивного вида взрослых мужчин в бутике на британских номерах в очень добротной сильно поношенной боевой форме, стоявших в очереди на паспортный контроль прямо перед нами. Девушка-пограничница с красными от бессонницы глазами и красными от холода руками на хорошем английском спрашивает у них, слышали ли они, что произошло на Яворовском учебном центре, и не боятся ли… А в ответ — да, знаем. Именно поэтому мы и приехали. Все это я мог себе представить.

Я не представлял себе потока женщин и детей, двигающихся пешком навстречу нам. Они проходили в нескольких метрах, я всматривался в лица деток, встречался с ними глазами — глазами трехлетних взрослых беженцев, не позволяющих себе ничего из того, что является совершенно нормальным в их возрасте, а напротив — дисциплинированных, собранных, четко выполняющих команды мамы или старшей сестрички.

Через что пришлось им пройти, чтобы стать такими? Через ночевки в бомбоубежищах под вой сирен воздушной тревоги и страшный грохот разрывов, продырявленные пулями автобусы в гуманитарных коридорах, растерзанные тела людей, еще недавно бывших их родными, близкими, соседями… Палаточный городок перед границей…

Я наблюдал за женщиной, у которой на руках грудничок, а рядом еще двое — лет 2 и 4. И на всю эту компанию один небольшой чемоданчик на колесиках. И они явно в дороге уже далеко не первый день. Что ждет их в Европе? Койка в спортзале польской школы? Кем они вырастут? Как это все это отразится я на их психике. Моей младшей доченьке три с небольшим года. Она знает, что у нее две ручки потому, что за одну ее должен держать папа, а за другую мама. У нее своя комната с красивой кроваткой и игрушками… И когда мы выезжаем в даже небольшое путешествие, то заваливаем полный багажник машины вещами, необходимыми ребенку.

Что мы, взрослые мужчины, натворили? Как мы могли все это допустить? Я стараюсь читать и смотреть новости из разных источников. Я подписан на телеграмм-каналы российских десантников и спецназовцев. И я ловлю себя на мысли, что когда-то у меня была точно такая же каша в голове, как у вас.

Я был не просто таким же, я был одним из лучших в свое время. Это я, 27-летний комбат парашютно-десантного батальона или 34-летний комбриг воздушно-десантной бригады, произносил тосты за наши купола над Вашингтоном. И я бы полетел на Вашингтон тогда без всяких колебаний. Мои лейтенантские годы прошли в 11 Отдельной гвардейской десантно-штурмовая бригаде (ОДШБР) — тогда еще Могочинской, в Амазарском батальоне.

Тем, что я состоялся в жизни, я обязан одному из самых крутых наставников в моей жизни — тогдашнему комбригу, незабвенному полковнику Батырову Мухамеду Тучиевичу. Я смотрю, какие огромные потери понесла сейчас 11 ОДШБР, включая гибель командира бригады, и для меня все это тоже больно.

Но главный вопрос — зачем? Наверняка у погибшего полковника Дениса Шишова остались дети, как и других офицеров и солдат армии РФ, а кто-то не успел ни пожить, ни полюбить, ни родить детей… А сколько жизней вы отняли у украинских военных и мирных людей — женщин, детей, стариков… Зачем? Как бы мне хотелось, чтобы вы смогли посмотреть со стороны — глазами нормального психически здорового человека — на то, что вы творите!

Человеку, который говорит правду, очень трудно спорить с лжецом. Потому что он ограничен рамками правды, а лжец не ограничен ничем. Для вас придумали абсурдную теорию о «геноциде русских в Украине». Включайте мозг!

Почему геноцид происходил только на куске территории, оккупированным РФ? Рядом такие же русскоязычные города — Мариуполь, Харьков, Херсон, Николаев… Почему там не было никакого геноцида? Почему эти «русские» города встречают вас не как освободителей, а как конченных фашистов?

Вам не приходит в голову, что вас тупо подставили? Англичане и французы, немцы и поляки — веками воевали и убивали друг друга сотнями тысяч. А сейчас перестали враждовать, убрали границы, дружат, ведут совместный бизнес… И оказалось, что воевать было абсолютно не за что. Все жизненные ценности у людей одинаковы. Каждый хочет просто спокойно и безопасно жить со своей семьей, растить деток, работать, отдыхать…

Любая война — это ошибка политиков, и ничего более. Эта война вообще напоминает бандитскую разборку, в которой сошедший с ума криминальный авторитет отправил на стрелку 150-тысячную армию, оснащенную самыми современными средствами уничтожения.

После моего предыдущего выступления несколько людей, с которыми мы были друзьями, обвинили меня в том, что я купился на какие-то западные плюшки.

Ребята, на Западе нет никаких плюшек. Просто здесь функционируют нормальные экономические законы. Незаметна коррупция и есть полная свобода бизнеса. Просто за 19 лет после увольнения из армии я побывал в 50 странах мира и прочитал много книг.

А вы, к сожалению, остались там же, с той же кашей в голове. В мои годы еще практически не было интернета и была правдоподобная идеология сильного государства. А сейчас осталась только оголтелая пропаганда.

Россия имеет 40% мировых запасов полезных ископаемых и чуть больше 1,5% населения земного шара. Вы должны жить лучше чем в Дубае! А вы ходите в туалет на улице и радуетесь полковничьей зарплате размером в пособие по безработице средней европейской страны. В России и Беларуси сегодня выйти на улицу с плакатистом «Нет войне» считается экстремизмом и терроризмом. Ребята, куда мы катимся?

Веками офицерство считалось самым честным и мужественным сословием общества. Вы видите, что война несправедлива, что происходит какой-то ад. Ваши солдаты не хотят воевать. Экономика страны летит в пропасть. И никто не понимает, зачем все это.

Вы думаете, что вы представляете империю. Империи появлялись и расширялись по причине того, что какая-то страна опережала в технологическом и культурном развитии соседей, и происходил логичный процесс их покорения (зачастую ненасильственного), сопровождающийся прогрессом этих соседей. Какой прогресс вы несете в Украину?

Вы просто разрушаете страну, которую вы заведомо не в состоянии восстановить даже до того состояния, в котором она была до вас. Все это абсолютно бессмысленно потому, что даже если бы каким-то чудом вам удалось оккупировать всю территорию Украины, вы никогда не сможете удержать ее — страну, населенную 40 миллионами свободных, гордых и ненавидящих вас людей. Это отечественная война украинского народа.

Остановитесь! Прекратите огонь! Потребуйте от своих вышестоящих командиров просто честной и адекватной оценки обстановки — то есть выполнения своих уставных обязанностей.

Мужество командира не в том, чтобы погибнуть самому и положить людей. Поверьте, для ваших детей, которые останутся сиротами, награждение вас посмертно орденом будет очень слабым утешением. Спасите то, что еще можно спасти!

Каждый новый час боевых действий, каждый новый выстрел — это утяжеление вашей кармы на поколения вперед. Все войны заканчиваются. И потом наступает время тяжелой расплаты. То, что вы творите сейчас — это преступление против человечности без срока давности.

Господа офицеры, остановите братоубийственную войну!

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