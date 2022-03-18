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Литва ограничила вывоз наличных евро в Беларусь и Россию - не более 60 на человека

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  • 18.03.2022, 16:11
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Литва ограничила вывоз наличных евро в Беларусь и Россию - не более 60 на человека

Ограничения введены во исполнение Регламента Совета ЕС.

Литовская таможня сообщила о запрете физическим и юридическим лицам продавать, поставлять или передавать банкноты евро в Россию и Беларусь. Даже задекларированные. Исключение составляет небольшая сумма для личного пользования, пишет onliner.by.

60 евро для личного пользования человека, который едет в Беларусь или Россию. Плюс столько же на ближайшего родственника, который едет с ним. Такую же суммы могут привезти водители (сотрудники юридических лиц).

Второе исключение — для официальных целей дипломатических представительств, или консульских учреждений, или международных организаций в Беларуси или России.

Количество наличных денег в другой валюте не ограничено.

Ограничения на вывоз наличных денег в Россию или Беларусь были введены во исполнение Регламента Совета ЕС, уточняет литовская таможня.

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