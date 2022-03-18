На «Беларуськалии» полностью остановлены три из пяти рудников 10 18.03.2022, 16:11

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Шахтеров отправили в вынужденный простой.

НА ОАО «Беларуськалий» полностью остановлена работа трех рудников. На данный момент не работает 3 из 5 рудников, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

На этой неделе людей отправили на вынужденный простой с сохранением 2/3 заработной платы. Изначально обещали с понедельника проводить кое-какие работы. Да только сами работники в это не верят. «Максимум могут запустить производство на 1 день и опять остановиться», — говорят рабочие.

В связи с этим БОР обратился к шахтерам и другим белорусским рабочим:

— Уважаемые работники ОАО «Беларуськалий» и других государственных организаций, вы прекрасно сами понимаете всю тяжесть ситуации в которой оказались ваши предприятия. Планов по стабилизации ни у руководства, ни у чиновников нет. Хватит ждать подачек свыше, хватить озираться на безграмотное руководство страны. Они свой выбор сделали еще в 2020 году, и пока на рабочих местах есть кого сокращать и увольнять, они остаются в безопасности.

Пора менять ситуацию коренным образом, пора самим решать будущее предприятий и нашей родины!

Заготавливайте все необходимое, объединяйтесь в группы единомышленников, пишите нам в чат-бот, присылайте актуальную информацию с производств. Только вместе и только своими руками мы можем построить будущее. Других вариантов у нас уже не осталось. Либо вперед через тернии, либо в пропасть безызвестности.

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