Районный суд Львова разрешил арест Медведчука 2 18.03.2022, 19:35

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Виктор Медведчук

Сейчас местонахождение кума Путина устанавливается.

Лычаковский районный суд Львова разрешил арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. Сейчас его местонахождение устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

"18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта",- пишет пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР и прокуроры офиса Генпрокурора приняли все меры по международному розыску Медведчуку.

Сейчас его местонахождение устанавливается. При наличии информации необходимо сообщить в ГБР на электронный адрес inform.dbr@gmail.com или же по телефону +380443564000

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