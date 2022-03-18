Районный суд Львова разрешил арест Медведчука

Районный суд Львова разрешил арест Медведчука2
- 18.03.2022, 19:35
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Сейчас местонахождение кума Путина устанавливается.
Лычаковский районный суд Львова разрешил арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. Сейчас его местонахождение устанавливается.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
"18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта",- пишет пресс-служба ГБР.
Следователи ГБР и прокуроры офиса Генпрокурора приняли все меры по международному розыску Медведчуку.
Сейчас его местонахождение устанавливается. При наличии информации необходимо сообщить в ГБР на электронный адрес inform.dbr@gmail.com или же по телефону +380443564000