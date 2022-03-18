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Районный суд Львова разрешил арест Медведчука

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  • 18.03.2022, 19:35
  • 1,538
Районный суд Львова разрешил арест Медведчука
Виктор Медведчук

Сейчас местонахождение кума Путина устанавливается.

Лычаковский районный суд Львова разрешил арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. Сейчас его местонахождение устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

"18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта",- пишет пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР и прокуроры офиса Генпрокурора приняли все меры по международному розыску Медведчуку.

Сейчас его местонахождение устанавливается. При наличии информации необходимо сообщить в ГБР на электронный адрес inform.dbr@gmail.com или же по телефону +380443564000

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