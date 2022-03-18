Шмыгаль: Правительство Украины создает «самую быструю таможню» в мире 1 18.03.2022, 22:29

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Денис Шмыгаль

Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур, ставя своей целью создать самую быструю таможню в мире, без бумаг.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеообращения, опубликованного в телеграм-канале главы правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Мы ставим цель - создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. По декларативному принципу" , – отметил Шмыгаль.

По его словам, тот, кто хочет оставаться на общей системе, платит только НДС, при этом такое оформление должно занимать не больше 15 минут.

Те, кто просто хочет везти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, заблаговременно заполняет ГТД декларацию и проезжает.

Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий.

Премьер напомнил, что Постановление Кабмина уже принято. "Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", - надеется Шмыгаль.

"Вместе с налоговыми льготами, применение которых уже поддержала Верховная Рада, названные шаги создают очень мощные стимулы для поддержки существующего бизнеса и даже для открытия новых предприятий", - подчеркнул глава правительства.

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